Sfera Ebbasta il re del della Trap ritorna per un nuovo tour

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Sfera Ebbasta - arriva il primo tour nei palazzetti : Dopo il successo del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato triplo platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell'anno , FIMI, , e dopo i tanti sold out registrati in ...

Scoppia la passione tra Taylor Mega e Sfera Ebbasta - dopo Briatore la modella italiana flirta col rapper [GALLERY] : Taylor Mega beccata insieme a Sfera Ebbasta, il rapper e l’ex fidanzata di Flavio Briatore si godono una serata romantica Taylor Mega e Sfera Ebbasta si godono una serata romantica. La coppia, sorpresa mentre si gode un’uscita di coppia tra baci e rose rosse, è stata beccata dai paparazzi della rivista ‘Diva e Donna’. Il rapper e l’ex fidanzata di Flavio Briatore appaiono complici e appassionati. La bellissima ...

Sfera Ebbasta : è uscito il remix di “Plablo” ft. Rich The Kid - Moneybagg e Lil Baby : Prodotto da Rvssian The post Sfera Ebbasta: è uscito il remix di “Plablo” ft. Rich The Kid, Moneybagg e Lil Baby appeared first on News Mtv Italia.

Giulia Salemi - fidanzata con Marracash a Sfera Ebbasta?/ Confessioni a Francesco Monte (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi, fidanzata con Marracash a Sfera Ebbasta? Confessioni a letto a Francesco Monte nella notte... Le ultime notizie sulla concorrente del Grande Fratello Vip(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Gf Vip 3 : Giulia Salemi rivela un flirt con Sfera Ebbasta e Marracash : Grande Fratello Vip 3 miniera infinita di gossip: nelle ultime ore l'ex concorrente di Miss Italia Giulia Salemi ha fatto delle rivelazioni circa alcune sue precedenti relazioni all'ex tronista Francesco Monte.La ragazza ha detto al coinquilino che è stata con due rapper: si tratta di Sfera Ebbasta e Marracash. Non si tratterebbe di due storie vere e proprie, ma la Salemi ha ammesso di essere uscita davanti al ragazzo con cui sembra ...

Fimi Awards per Maneskin - Elisa - Sfera Ebbasta e molti altri : le certificazioni della settimana : Tornano anche questa settimana i Fimi Awards con tante certificazioni per album e hit del momento e del passato. Un periodo d’oro per i Maneskin che si aggiudicano il doppio disco di platino per la loro “Morirò da re”, in vista del prossimo singolo “Torna a casa” (che sarà disponibile dal 28 settembre) e del prossimo album. Non poteva mancare il quarto disco di platino per la coppia Gué Pequeno e SferaEbbasta con la hit “Lamborghini” e il ...

Sfera Ebbasta prende in giro Offset - apprezzamenti su Cardi B - moglie del rapper : Nel pomeriggio di oggi a Milano Sfera Ebbasta ha presenziato, per la gioia dei numerosi fotografi che sono riusciti ad immortalare il suo outfit a dir poco sopra le righe, ad alcuni eventi nell'ambito della Fashion Week. Atterrato nel capoluogo lombardo soltanto qualche ore fa, a bordo di un aereo privato, il trapper di Cinisello Balsamo [VIDEO], di ritorno dall'ultima trionfale data del suo tour europeo svoltasi ieri sera ad Amsterdam, ha ...

Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni : “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante : In attesa di rivederlo sul palco di Fratelli di Crozza, in diretta dagli studi di Milano da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE, Maurizio Crozza veste i panni del piccolo Leone Lucia Ferragni, il bambino più social del momento nato dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'articolo Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante proviene da Il Fatto ...

Gué Pequeno & Sfera Ebbasta - Borsello | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Sfera Ebbasta è Borsello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Borsello è il titolo di una nuova collaborazione […]

Frankie Hi NRG critico su Sfera Ebbasta - DPG - Ghali e Tedua : 'Sono rapper consolatori' : Frankie Hi NRG è tornato a parlare, in maniera sostanzialmente critica, dell'attuale scena Rap italiana. Il rapper torinese, che in passato ha scritto pagine sicuramente importanti nella storia dell'hip hop italiano – basti pensare ad una vera e propria pietra miliare del genere come 'Quelli che ben pensano' – gia' nel recente passato aveva espresso pareri non esattamente lusinghieri nei confronti di molti artisti della nuova scena rap ...

Carabinieri al concerto di Sfera Ebbasta - paura tra il pubblico - un ragazzo in ospedale : La procura di Torino ha avviato delle indagini relativamente agli spiacevoli avvenimenti [VIDEO]verificatisi la sera dell'8 settembre 2018 al 'Wake Up' di Mondovì, nelle vicinanze di Cuneo, durante il concerto di Sfera Ebbasta. Attorno alla mezzanotte l'esibizione del Trap King di Cinisello Balsamo è stata bruscamente interrotta a causa dei malori accusati da alcuni spettatori, per la maggior parte giovanissimi, che hanno iniziato a lamentare ...

