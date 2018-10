Rischio sismico | controlli a Palazzo Spadaro e al Cataudella di Scicli

Rischio sismico Catania : il lavoro della commissione urbanistica : L'obiettivo del lavoro della commissione urbanistica è quello di godere delle agevolazioni previste per Catania, città ad alto Rischio sismico.

Protezione civile : trasferiti oltre 70 milioni alle Regioni per la riduzione del Rischio sismico : Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato oggi i decreti e gli ordini di pagamento per il trasferimento di oltre 70 milioni e 500 mila euro alle Regioni destinati alla prevenzione del rischio sismico. Quella erogata oggi è l’ultima annualità dei fondi previsti dal piano settennale di prevenzione sismica in attuazione dell’art. 11 del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009. La ripartizione dei fondi tra le ...

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del Rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Intenso terremoto in Sicilia nella notte : l'area colpita e' ad alto Rischio sismico. : Una intensa scossa di terremoto ha colpito nella notte l´entroterra catanese, con epicentro nei pressi di Santa Maria di Licodia, pochi chilometri a sud dell´Etna. Secondo le rilevazioni...

Terremoto - Rischio sismico : Italia ancora indietro sulla prevenzione : L’Italia è ancora indietro nella prevenzione degli effetti dei terremoti. Occorre completare la carta geologica del Paese, ferma a poco più del 40% del territorio. E’ quanto emerge dallo studio “rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”, curato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea). E’ stato presentato al Senato alla presenza del ministro ...

Rischio sismico e prevenzione - bagno di folla per la prima Giornata della Prevenzione Sismica. Ghinelli : 'Professionisti a disposizione dei ... : 'Cominciare a parlare di protezione attiva da parte dei cittadini c' è una grande voglia da parte del mondo professionale di aiutare i cittadini a capire se le case dove abitano o gli uffici dove lavorano sono o meno in condizioni di Rischio sismico evidente. Come? Attraverso una sorta di ricognizione,...

Il Rischio sismico della fragile Italia - : Perseguire con decisione una politica d'intervento, finalizzato al significativo incremento delle condizioni di sicurezza dal punto di vista sismico. Un volume che ha la finalità quindi di fornire lo ...

Sequenza di terremoti tra Sicilia e Calabria : Rischio sismico alto - COMUNICATO INGV : Numerose scosse registrate nel basso Tirreno tra Sicilia e Calabria. Sisma intenso al mattino ben avvertito. Ecco il COMUNICATO dell'INGV. Dopo l'intensa scossa di terremoto avvenuta stamattina alle...

“Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : L’Italia è un Paese sismico? Solo negli ultimi 157 anni, dall’Unità d’Italia (1861) a oggi, ci sono stati 39 sismi con effetti disastrosi, compresi gli ultimi eventi del 2012 e 2016. A questi vanno sommati oltre 170 terremoti con danni minori per un totale di 1560 località gravemente danneggiate e circa 150.000 vittime. In media dall’Unità d’Italia ad oggi si è avuto un disastro sismico ogni quattro anni. L’Italia è in sostanza un “Paese ...

Scuole a Rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Terremoti : agire subito per l’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici accertati vulnerabili nelle zone a Rischio elevato : di Mario Pileggi, geologo, membro del Consiglio Nazionale “Amici della Terra” – Con l’inizio del nuovo anno scolastico e le aule piene di studenti si ripropone la necessità della messa in sicurezza degli edifici scolastici e della responsabilità dei Sindaci che non chiudono edifici non antisismici. Responsabilità emerse con la sentenza n.190 di Gennaio 2018 della Sezione Penale della Corte di Cassazione che stabilisce <<i ...

Benevento : scossa di terremoto avvertita nel Matese in nottata - Area ad alto Rischio sismico : scossa di terremoto modesta avvertita a nord di Benevento nel cuore della notte. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 9 settembre 2018, esattamente...

Rischio sismico - Reggio Calabria : Codacons - “chiudere gli edifici scolastici non in regola” : Il Codacons chiede al Sindaco di Reggio Calabria “di provvedere all’immediata chiusura di sette istituti scolastici, due scuole per l’infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, che non risultano in regola con le norme antisismiche“. “A questo punto pretendiamo che qualcuno si assuma la responsabilita’ di far iniziare l’anno scolastico, pur nella piena consapevolezza che i ...

Terremoti - una nuova mappa del Rischio sismico basata sulla - ... - : Gli attuali modelli infatti sono sviluppati partendo da una lista di assunzioni incerte e le eventuali predizioni sono difficili da testare nel mondo reale anche per i lunghi intervalli di tempo che ...