Rally | Andreucci di nuovo campione italiano con la sua Peugeot 208 T16

Paolo Andreucci campione italiano Rally per l'11.ma volta : Partito da una posizione di leggera inferiorità in classifica di campionato, il pilota della 208 T16 ufficiale di Peugeot Sport Italia riesce a erodere secondi preziosi per creare un distacco dagli ...

Italiano Rally - Undicesimo titolo tricolore per Andreucci : Luca Rossetti ha vinto il Rally Due Valli, dominando la corsa veronese a bordo della sua Hyundai i20 NG R5. Alle sue spalle si è piazzato Andrea Crugnola, con la Ford Fiesta R5, mentre in terza posizione troviamo Paolo Andreucci . Il pilota della Peugeot, grazie a questo piazzamento a podio, ha conquistato il suo Undicesimo titolo tricolore .La gara. stata una lotta tiratissima quella del Due Valli, nella quale ben quattro piloti si sono ...

Ci siamo, è il momento del Rally Due Valli, ultima gara di un campionato italiano Rally 2018 mai monotono, con numerosi colpi di scena che hanno rimescolato le carte nella classifica assoluta piloti. Il 10 volte campione italiano Rally Paolo Andreucci, infatti, deve puntare in alto con la sua Peugeot 208 T16 per portare a