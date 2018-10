Pensioni | da Quota100 con 4 finestre a Opzione Donna | le novità nella manovra

Pensioni - da Quota100 con 4 finestre a OpzioneDonna : le novità nella manovra : La proroga del regime sperimentale di Opzione donna, l’istituzione della quota 100 per il pensionamento anticipato a 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, la riduzione delle Pensioni considerate d’oro (quelle superiori a 4.500 mensili nella parte non coperta da contributi previdenziali) e l’aumento delle minime a 780 euro al mese. Anche se ancora non si conoscono i dettagli per l’applicazione delle nuove regole, sono queste le ...

Manovra con reddito di cittadinanza - quota100 - taglio Pensioni d'oro - pace fiscale. Rebus medicina : La flat tax al 15% sarà solo per le partite Iva; c'è la pace fiscale, ma la pressione del Fisco salirà al 41,8% del Pil, rinnovata l'opzione donna. il documento inviato a Bruxelles, pubblicato sul ...

Pensioni - allarme di Boeri : ‘Con Quota100 debito cresce di 100 miliardi’ : Il Governo Conte, per quanto riguarda la riforma delle Pensioni, va avanti con quota 100, misura che sara' nella legge di Bilancio 2019 probabilmente insieme alla proroga di Opzione donna e alla quota 41 per i lavoratori precoci. Secondo i vicepremier Matteo Salvini Lega e Luigi Di Maio Movimento 5 stelle, che ieri insieme al premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi hanno incontrato i vertici delle societa' partecipate, la quota 100 oltre a ...

Pensioni - allarme di Boeri : ‘Con Quota100 debito cresce di 100 miliardi’ : Il Governo Conte, per quanto riguarda la riforma delle Pensioni, va avanti con quota 100, misura che sarà nella legge di Bilancio 2019 probabilmente insieme alla proroga di Opzione donna e alla quota 41 per i lavoratori precoci. Secondo i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (Movimento 5 stelle), che ieri insieme al premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi hanno incontrato i vertici delle società partecipate, la quota 100 oltre a ...

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

Pensioni - Salvini annuncia : 'Piena riforma della Legge Fornero - quota100 senza paletti' : Il Governo Conte prova a rassicurare i mercati e a convincere l'Europa. Questo è quanto è emerso dal vertice tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Nota di aggiornamento al Def arriva oggi in Parlamento con l'obiettivo di accelerare la discesa del rapporto deficit/Pil per una manovra che punta decisa alla crescita. Per quanto riguarda il tema Pensioni, le parole ...

Pensioni - Di Maio : ‘Ufficiale - minime a 780 euro’ - Quota100 e Opzione donna in manovra : Nessun passo indietro dal Governo Conte, almeno per il momento, sull’aumento delle Pensioni minime in legge di Bilancio 2019. Parte delle risorse necessarie dovrebbero essere recuperate dal tagli agli assegni d’oro previsto da un Ddl M5S-Lega il cui esame è gia' iniziato in commissione Lavoro alla Camera. [VIDEO] A ribadire la linea dell’Esecutivo in materia previdenziale sono in questi giorni i leader della Lega, Matteo Salvini e del Movimento ...

Pensioni - governo pronto a superare la Fornero : presto aumento minime e Quota100 : Nonostante le iniziali resistenze del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, così come previsto dal contratto di governo [VIDEO] stipulato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini, la riforma delle Pensioni trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019. Ieri sera, infatti, come chiesto dai due vicepremier, è stato trovato l’accordo sulla Def. La nota di aggiornamento del Documento di economia e ...

Pensioni - Quota100 e LdB 2019 - Di Maio e Salvini battono Tria : 'Basta con la Fornero' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini vincono il braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alla Legge di Bilancio 2019. La Nota di aggiornamento al Def, il Documento di Economia e Finanza, indichera' un rapporto deficit-Pil al 2,4% per tre anni fino al 2021. In 'soldoni', il leader del Movimento 5 Stelle e quello della Lega sono riusciti a scippare al ministro Tria ben 27 miliardi di euro di deficit per realizzare le ...

Pensioni - Di Maio : 'Obiettivo superamento Fornero - avanti con Quota100' : Sulla riforma delle Pensioni è scontro tra il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio e l’ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero. L’economista piemontese critica le misure che in materia previdenziale intende mettere in campo il governo gialloverde, in particolare la cosiddetta Quota 100, ma sono previste anche la quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga di Opzione donna. Se si riducono i requisiti anagrafici per ...

Pensioni - per Quota100 spunta l'ipotesi penalità dell’1 - 5% per ogni anno di anticipo : Importanti novita' in vista per quanto riguarda la riforma Pensioni che verra' attuata dal Governo Conte all'interno della prossima manovra finanziaria 2019. Come riportato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 ore', l'esecutivo starebbe studiando una serie di paletti per rendere meno 'pesante' la misura Quota 100 sui conti pubblici. Infatti, gli 8 miliardi di spesa inizialmente previsti per il solo 2019 per la Quota 100 con 62 anni di eta' ...

Pensioni : verso Quota100 con 36/37 anni contributi - attese novità anche su Opzione donna : L’esecutivo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte, in preparazione della legge di Bilancio 2019 ormai alle porte, continua a lavorare sulla riforma delle Pensioni con l’ipotesi della cosiddetta quota 100 e il paletto dei 62 anni di eta' anagrafica ma - e questa è una delle novita' emerse nelle ultime ore - con 36-37 anni di anzianita' contributiva [VIDEO]. Di questa nuova ipotesi allo studio di Palazzo Chigi per il superamento della ...

Pensioni - la Lega : oltre a Quota100 il riscatto agevolato della laurea : Sembrano aprirsi nuovi scenari in materia di riforma delle Pensioni: dalla quota 100 a partire da 62 anni e probabilmente con 36/37 anni di contributi, secondo le ultime ipotesi allo studio del governo alla possibilita' del riscatto agevolato della laurea ai fini previdenziali. Si arricchisce sempre di più il pacchetto sulla previdenza che dovrebbe trovare spazio nella legge di Bilancio 2019. “Quota 100 sara' efficace – ha dichiarato al Sole 24 ...

Pensioni - Governo accelera su Quota100 a 62 anni : Camusso 'Non si eliminano ingiustizie' : In tema Pensioni, il Governo è chiamato a mantenere la promessa di Quota 100. Dal prossimo 1° gennaio, se l'esecutivo assolvera' il proprio impegno in merito al 'superamento della legge Fornero', si potra' andare in pensione con quota 100, solo 3 punti in più rispetto alla controriforma Damiano che aveva cancellato il cosiddetto 'scalone Maroni', attraverso la quota 95-97. Dunque, le uscite di anzianita' con le quote sarebbero destinate a ...