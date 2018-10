Napoli | via Carbonara in ginocchio per i cantieri

Fondazione BancoNapoli - via al pressing su Barracco : Questa volta il nome nuovo che circola nei dintorni di Palazzo Ricca è più direttamente legato al mondo degli istituti di credito. Si tratta di Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli ed ex ...

Investita una persona - sospesa la circolazione ferroviaria sulla Cassino-Napoli : Dalle 20 la circolazione ferroviaria sulla linea Cassino - Napoli è sospesa per l'investimento di una persona fra Teano e Sparanise , Caserta, . Lo rende noto la Rete ferroviaria Italiana del Gruppo ...

Napoli - calciatrice candidata con Salvini : via dalla squadra che integra italiani ed immigrati : Titty Astarita, capitano della AfroNapoli United, allontanata dalla squadra per essersi candidata con una coalizione di centrodestra a Marano. Il presidente: "Abbiamo sempre contestato l’operato del ministro Salvini che chiude i porti e fa morire la gente a mare..."

Napoli - lacrime per l'addio al calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...

Napoli - finalmente il via libera per Meret : convocato per Udine : Secondo la Gazzetta dello Sport , Alex Meret può essere considerato a tutti gli effetti arruolabile da Carlo Ancelotti : 'Il braccio che si era infortunato a luglio è perfettamente guarito perché l'osso si è del tutto ...

Artecinema al via : Basquiat - Frida Kahlo - Mappletorpe al Teatro Augusteo e al San Carlo di Napoli : Inizia oggi 11 ottobre la 23ª edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea. L'iniziativa sarà inaugurata al San Carlo e continuerà presso il Teatro Augusteo di Napoli. Il tema di questa edizione sarà l'elettrizzante atmosfera artistica della New York degli anni Ottanta.Continua a leggere

Ferrante - geniale l’operazione Costanzo-Mieli. Da Saviano a De Giovanni - la creatività di Napoli esportata ovunque : Non ho resistito. Ore 16,10, primo spettacolo, cinema Filangeri di Napoli, sto per godermi L’amica geniale. Visione speciale delle prime due puntate. Mi aspettavo la ressa. Invece c’erano quattro gatti. Vuoi per il “prezzo speciale” di 12 euro, vuoi perché saranno trasmessi in tv, dunque perché pagare quello che posso vedere gratis a fine mese. Mi è piaciuta la quadrilogia, mi è piaciuta la versione cine-televisiva. ...

Meteo e viabilità : nebbia sulla A1 Roma-Napoli : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone. La visibilità è ridotta a 100 metri. L'articolo Meteo e viabilità: nebbia sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Alessandro Siani - via a Napoli alle riprese del nuovo film : 'Il giorno più bello del mondo' : Sono iniziate ieri al Teatro Politeama di Napoli le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, ' Il giorno più bello del mondo ' prodotto da Bartleby film con Vision Distribution in associazione con ...

Alloggi occupati a Napoli - via agli sgomberi dalle case dei boss : Un mese per avviare l'operazione sgomberi dalle case gestite dai clan: il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tornerà a Napoli e, lo ha fatto capire chiaramente nel corso della visita di martedì ...

Napoli - Milik : rapina con pistola in faccia - via il Rolex/ Ultime notizie - il polacco “Notte quasi perfetta" : Napoli, Milik rapinato: pistola in faccia per il Rolex. Ultime notizie, serata choc per il centravanti polacco che a due passi da casa è stato avvicinato da due malviventi su uno scooter(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Dal 5 al 7 ottobre al MANN : al via la Fiera del Libro di Napoli : 'Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli promuove la lettura in un rapporto sempre curioso con le dimensioni che possano intersecarsi con il mondo dell'arte: la vocazione del MANN ad essere un ...

Nessun reato fiscale per Diego Milito : caso archiviato nel maxi processo a Napoli : Archiviata la posizione dell'ex giocatore, assistito da DLA Piper, nel maxi processo a Napoli in seguito all'operazione "fuorigioco". L'articolo Nessun reato fiscale per Diego Milito: caso archiviato nel maxi processo a Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.