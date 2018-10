L' Italia è la più euroscettica Il 56% voterebbe no alla Ue

Gli Italiani sono sempre più euroscettici - Eurobarometro : 'Solo il 44% voterebbe per restare in Ue - dato peggiore dei 28' : In un ipotetico referendum sulla falsariga di quello della Brexit , solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue . E' il dato peggiore dei 28 , dove in media si registra il 66% di "remain",...

Unione europea - in caso di referendum solo il 44% degli Italiani voterebbe per restare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

Manovra - Bruxelles attacca l'Italia. Junker : 'Deviazione inaccettabile'. Di Maio : Parli ma a maggio non ci sarete più' : 'La Manovra è passata, se ne faccia una ragione' la replica, invece, di Salvini al presidente della Commissione europea che ha di fatto bocciato il documento di bilancio di Roma: 'Se lo accettassimo ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) : Proprio un mese fa, vi avevamo prontamente annunciato che l’accordo tra Veon e Wind Tre era definitivamente terminato e che la versione di […] L'articolo Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) proviene da TuttoAndroid.

La classifica delle città e delle regioni più care d'Italia. Trentino - Emilia Romagna e Liguria le regioni più care : ...64 2,86 3,10 0,2 Servizi sanitari e spese per la salute 2,95 3,19 3,27 0,2 Trasporti 142,92 217,34 201,82 4,1 Comunicazioni -26,75 -35,30 -32,51 -3,5 Ricreazione, spettacoli e cultura 3,11 4,78 3,88 ...

L'Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di persone a rischio povertà : È L'Italia il Paese dell'Unione europea con il maggior numero di persone a rischio povertà o di esclusione sociale: sono 17,407 milioni, il 28,9% della popolazione. A rilevarlo è Eurostat che segnala ...

Ischia : al via la più imponente operazione Italiana di tutela dei fondali marini : “Al via Ischia Clean Blitz. Tutti i sindaci di Ischia alleati per la tutela della risorsa mare. Ben 7 Operatori Tecnico Subacquei in azione, affiancati da più di 10 sub per fare video e foto. Saranno ben 12 i punti di immersione con l’impiego di 4 gruppi di sub specializzati, in campo anche i mezzi dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, le motovedette della Guardia Costiera ed il nucleo subacquei dell’Arma dei Carabinieri, ma anche ...

I voli in Italia sono più puntuali di Germania - Inghilterra e Francia : ...Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I confini più strani del mondo Le nuove destinazioni più belle per viaggiare in Europa I video più visti Il ponte sul mare più lungo del mondo ...

La sfida teatrale più amata d'Italia - torna sul palco del Teatro di Rebecca a Perugia : Gli spettacoli della rassegna oltre ad emozionare e divertire possono accendere il desiderio di provare l'emozione di salire sul palco ad inventare storie usando solo la propria fantasia: per chi ...

SCHIO Arriva Digital Meet - il più grande festival Italiano sull'alfabetizzazione digitale : Un Digitale capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia, un nuovo umanesimo nel quale la tecnologia è un ...