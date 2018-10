In India una folla di induisti ha lanciato oggetti e pietre contro un gruppo di donne che cercava di entrare in un tempio sacro : Fuori dal noto tempio induista di Sabarimala, nel sud dell’India, una folla di fedeli ha lanciato pietre e oggetti contro un gruppo di donne induiste impedendo loro di entrare nel tempio, uno dei più sacri della religione indù: diverse persone The post In India una folla di induisti ha lanciato oggetti e pietre contro un gruppo di donne che cercava di entrare in un tempio sacro appeared first on Il Post.

In India una diagnosi da dipendenza da serie tv. C’è da stupirsi? : (foto: Getty Images) La settimana scorsa il Servizio nazionale per la salute mentale e le neuroscienze (Nimhans) di Bangalore, India, ha segnalato il primo caso di dipendenza da un servizio di streaming. Un ragazzo disoccupato di 26 anni si era rifugiato in Netflix per più di sei mesi. “Quando la sua famiglia lo spronava a trovare lavoro o ogni volta in cui vedeva i suoi amici ben sistemati, lui guardava i programmi offerti dal servizio ...

India - quanto ‘vale’ una strada? Almeno 55mila alberi : quanto vale una strada in India? Almeno 55mila alberi: lo ha decretato il governo dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India, che sta per abbattere 55mila alberi ad alto fusto, per realizzare una nuova strada, definita “di importanza strategica”. La notizia, rivelata dall’agenzia di stampa IANS, che ha avuto accesso al documento riservato con il quale il governo affida al Dipartimento dei lavori pubblici l’avvio ...

OnePlus 6T avrà una batteria da 3.700 mAh e su Amazon India sono già partiti i preordini : Secondo i colleghi di androidcentral.com la batteria più grande è una certezza: OnePlus 6T ne avrà una da 3.700 mAh, con un incremento del 10% L'articolo OnePlus 6T avrà una batteria da 3.700 mAh e su Amazon India sono già partiti i preordini proviene da TuttoAndroid.

Indiana Jones 5 tornerà ad avere una dimensione globale : Uno dei principali motivi di delusione di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo , del 2008, è stata la scelta di Steven Spielberg di girare il film solo sul suolo americano, ponendo fine ...

Velista disperso nell'oceano Indiano - sarà soccorso da una nave francese : La Golden Globe è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo, circa 30.000 le miglia da percorrere, e i partecipanti non possono utilizzare tecnologie moderne, ad eccezione delle ...

Salvato da una nave Indiana il velista disperso nell'Oceano : La Golden Globe, competizione cui stava partecipando Tomy, è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo, che prevede circa 30.000 miglia da percorrere. I partecipanti non possono ...

Il villaggio più pulito dell'India è diventato una popolare destinazione turistica : La maggior parte degli abitanti di Mawlynnong appartengono all' etnia Khasi , una delle più antiche tribù matrilineari del mondo. Qui i bambini prendono il nome della madre che, tradizionalmente, ...

Papa Francesco sospende un vescovo Indiano accusato di violenza sessuale su una suora : Papa Bergoglio ha acettato la richiesta di sospensione avanzata da un vescovo indiano accusato da una suora di violenza sessuale.Continua a leggere

India - il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su una suora : Alla protesta, con la quale si chiedeva l'arresto di Mulakkal, si sono aggregate personalità del mondo della cultura e della società civile, ad esempio il poeta Balachandran Chullikkad, una icona in ...

“Sei una str** - non capisci un ca**”. Chiara Ferragni - stavolta è bufera. Fan Indiavolati - cosa è successo : Alcuni maschilisti ignoranti (e non solo) affermano che le donne bionde siano meno intelligenti rispetto alle coetanee more. Quanto c’è di vero in tutto questo? Niente! Dicerie popolari che non rispecchiano la realtà. Qualche anno fa, oltretutto, analizzando i risultati ottenuti dai partecipanti alla National Longitudinal Survey of Youth del 1979 nell’Armed Forces Qualification Test, il professor Jay Zagorsky della Ohio State University ...

India - autobus precipita in una gola : oltre 50 morti - : Il mezzo stava riportando i passeggeri nei loro villaggi, dopo il pellegrinaggio al tempio di Anjaneya Swamy, un sito religioso hindu

India : autobus precipita in una gola - 45 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve