Eni | la moglie dell' ad Descalzi ha una società con la figlia del dittatore del Congo

FEDERICA LISI/ Moglie di Vigor Bovolenta : "Dopo la sua morte vado avanti per i miei 5 figli" (ViEni da me) : FEDERICA LISI ripercorre il suo amore con Vigor Bovolenta. Il pallavolista di Rovigo è morto nel 2012 durante una partita: da quel giorno, Fede non ha mai smesso di lottare.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 04:15:00 GMT)

Nozze reali : si è sposata la principessa EugEnia di York - figlia del principe Andrea ed ex moglie Sarah Ferguson : Alle Nozze reali erano presenti anche molte celebrities del mondo dello spettacolo: Ricky Martin, Robbie Williams, la modella Naomi Campbell, l'attrice-modella Cara Delevigne, Demi Moore, Stephen Fry.

AMAURYS PERÈZ E MOGLIE ANGELA RENDE / "Abbiamo avuto sei aborti. Ci dicevamo che non avremmo..." (ViEni da me) : AMAURYS Pérez e MOGLIE ANGELA RENDE sono ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me: dodici anni di amore, tre figli e i trascorsi nei reality di Rai e Mediaset.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Aldo Montano e la moglie Olga a DomEnica Live : 'Il nostro dramma del terremoto in Indonesia' : Aldo Montano e la moglie Olga ospiti oggi da Barbara D'Urso a Domenica Live su Canale 5 raccontano l'esperienza del dramma vissuto durante il terremoto in Indonesia . 'Eravamo a pochi km dall'...

Divorzio - l’ex moglie 50enne che non lavora da 30 anni ha diritto al mantEnimento mensile : Secondoi giudici del tribunale di Nuoro, la donna, che per trent'anni si è dedicata alla famiglia e ha cresciuto tre figli senza mai lavorare, ha diritto a un mantenimento in quanto data l'età e l'assenza di esperienza lavorativa non sarebbe in grado di trovare un impiego retribuito e, dopo aver inoltre perso il tetto coniugale, di proprietà dell'ex marito, ha diritto a un aiuto economico per pagare un affitto.Continua a leggere

DomEnica Live - Rita Schillaci l’ex moglie di Totò Schillaci attacca Barbara D’Urso : Rita Schillaci furibonda attacca verbalmente tutti anche Barbara D’Urso «Sono piegata ma non spezzata». Rita Bonaccorso, ex-moglie del campione Totò Schillaci, in videocollegamento, torna a parlare a Domenica Live dello sfratto per debiti cui si è opposta invano per anni, dichiarandolo ingiusto. E subito le parole sono forti. Rita Schillaci attacca «tutti quelli che si sono appropriati della mia casa, che sono stati fetenti e morti di ...

Egitto : 2 anni di carcere ad Amal Fathy - la moglie di un consulente della famiglia RegEni : Con pena sospesa dietro il pagamento di una cauzione, è stata condannata a due anni di reclusione Amal Fathy, un'egiziana il cui caso giudiziario - pur scollegato da quello dell'uccisione del ricercatore friulano - viene seguito con attenzione dall'Italia perché è consorte di un consulente legale della famiglia di Giulio Regeni al Cairo. Come riferiscono fonti giudiziarie nella capitale egiziana, Amal è stata ...

Raffaella del Rosario - moglie del portiere dello scudetto del Napoli - ospite di Caterina Balivo a ViEni Da Me : «Mio marito dimenticato da ... : Raffaella Del Rosario , vedova di Giuliano Giuliani , portiere del Napoli di Maradona è intervenuta questo pomeriggio a Vieni da me , il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo . La Del Rosario ...

Candreva - l'ex moglie a DomEnica Live : 'Antonio ha chiesto l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota' : Fine del matrimonio tra il calciatore Antonio Candreva e la moglie Valentina : conosciutisi nel 2006, dopo quattro anni si sono sposati e l'anno dopo è nata la prima figlia Bianca. La fine del ...

Il magnate americano Marc BEnioff e sua moglie comprano la rivista Time : La storica rivista Time è stata acquistata dal miliardario statunitense Marc Benioff, proprietario del gruppo dell'hi-tech Salesforce, e da sua moglie Lynne per 190 milioni di dollari. Lo ha annunciato dagli Usa l'attuale proprietario della rivista, il gruppo dei media Meredith.L'accordo tra la vecchia proprietà e la coppia Benioff - si legge in un comunicato - sarà definito entro un mese. L'acquisto sarà a titolo ...

Antonio Candreva - l'ex moglie attacca a DomEnica Live : «Dal mio ex marito continue azioni legali» : ROMA - Valentina, ex-moglie del calciatore di Inter e Lazio Antonio Candreva, a Domenica Live, racconta il difficile rapporto con l?ex-marito e tra lui e la figlia, con cui, secondo...

DomEnica Live Antonio Candreva viene attaccato dall ex moglie : A “Domenica Live” Valentina, ex-moglie del calciatore di Inter e Lazio Antonio Candreva, racconta il difficile rapporto con l’ex-marito e tra lui e la figlia, con cui, secondo lei, passa poco tempo. «Ci siamo conosciuti nel 2006 quando ancora non era famoso come oggi. Io ho lasciato tutto, studi, famiglia, amici per seguirlo. Nel 2010 ci siamo sposati. Nel 2011 è nata Bianca. Nel 2013 la nostra storia è finita per colpa mia, io non lo amavo più. ...

La rivista TIME è stata venduta al proprietario di Salesforce - Marc BEnioff - e a sua moglie per 190 milioni di dollari : Marc Benioff, il fondatore dell’azienda di sistemi informatici cloud Salesforce, ha acquisito con la moglie Lynne la rivista TIME dall’attuale proprietario Meredith Corp., con una spesa di 190 milioni di dollari. La precedente proprietà aveva acquisito TIME Inc., la società The post La rivista TIME è stata venduta al proprietario di Salesforce, Marc Benioff, e a sua moglie per 190 milioni di dollari appeared first on Il Post.

Antonio Candreva - l'ex moglie attacca a DomEnica Live : «Dal mio ex marito continue azioni legali» : ROMA - Valentina, ex-moglie del calciatore di Inter e Lazio Antonio Candreva, a Domenica Live, racconta il difficile rapporto con l?ex-marito e tra lui e la figlia, con cui, secondo...