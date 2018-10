Condono fiscale | si pagherà il 20%

Manovra : Fratoianni - pace fiscale? Condono con firma M5s : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - "La pace fiscale? E' un Condono. Il M5s per anni ha gridato, insieme a noi in Parlamento, contro i condoni e alla prima occasione utile ne mette in campo un altro". A dirlo all'Adnkronos è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di Leu, che aggiun

Condono fiscale e tagli alle pensioni - il passo indietro di Di Maio : Per più di ventiquattr'ore l'idillio è sbriciolato. Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, amici per la pelle del battesimo del governo giallo-verde, né una...

Pace fiscale? È il solito Condono della destra - manifesto di un'Italia furba : E' la ricetta della destra in tutto il mondo: ai poveri un po' di caramelle, ai ricchi sgravi fiscale e libertà di evadere. Ed è la solita vecchia borghesia italica che pensa che lo Stato sia il ...

Condono fiscale - arrivano lo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro e la rottamazione ter : Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che introdurrà la cosiddetta "pace fiscale". I contribuenti avranno la possibilità di sanare i debiti con il Fisco usufruendo di varie strade, a seconda del debito che intendono stralciare.Continua a leggere

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - partite Iva : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Condono fiscale - 8 strade per sanare : dalle multe ai redditi non dichiarati : Il decreto dal Governo moltiplica le possibilità di chiudere i conti con i debiti non pagati. L’integrativa con flat tax al 20% riguarda solo gli ultimi periodi d’imposta già dichiarati. Per le mini-cartelle stralcio fino a 1.000 euro...

Pace fiscale - s'impone il M5s. E il Condono diventa "mini" : Per la Lega di Matteo Salvini il braccio di ferro con i pentastellati sulla Pace fiscale si è concluso con una sconfitta. L'intesa raggiunta nel prevertice di maggioranza prima del Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una versione light della sanatoria. Innanzitutto, il tetto di reddito da far emergere è stato abbassato a 100mila euro. La Lega era partita da un milione scendendo poi a 500mila euro e cercando di chiudere a quota ...

Pace fiscale o Condono : approvata la rottamazione delle cartelle : Sanare la propria posizione col Fisco pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni: il governo approva la definizione...

Quota 100 e Condono fiscale. Ecco la manovra gialloverde : Primo obiettivo: rassicurare. Quando Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si presentano davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, molte delle misure che faranno parte della manovra sono già stata anticipata da “fonti di Palazzo Ch

Governo : approvati legge di bilancio - Condono fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Cosa prevedono : Terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio, il Dl taglia scartoffie e il condono fiscale. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. Pensioni, da febbraio partirà quota 100...

Condono fiscale con aliquota al 20% : come funziona la sanatoria : La sanatoria riguarderà solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Una possibilità che si realizzerà attraverso una dichiarazione integrativa che consentirà di far emergere fino a un terzo delle somme dichiarate l’anno precedente entro un massimo di 100mila euro. Sugli importi emersi flat tax del 20%...