Tennis | Angelique Kerber cambia coach | ufficiale la separazione con il belga Wim Fissette

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Lata tedesca ha deciso di interrompere il proprio rapporto con l’allenatoreper via dei diversi punti di vista sul futuro Lata tedescasi è separata dall’allenatore Wim, con cui ha vinto il torneo di Wimbledon quest’anno. Il team della giocatrice lo ha annunciato oggi in una dichiarazione, esprimendo come motivazione “diversi punti di vista sul futuro“. AFP/LaPresse L’allenatoreè entrato a far parte della squadra dellanel novembre 2017, dopo che l’ex numero uno aveva posto fine alla sua collaborazione con l’allenatore Torben Beltz. Con, laè tornata al suo miglior livello ed ha vinto Wimbledon a luglio, il terzo Grand Slam della sua carriera. La trentenne tedesca occupa attualmente il terzo posto nelle classifiche mondiali e da domenica giocherà al Singapore ...