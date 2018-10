Scuola | al via la quinta edizione dei Campionati Italiani della Geografia

Via il maiale - sì al cous cous : scontro in una Scuola a Peschiera : Nelle nostre scuole si mangia sano ed equilibrato, si insegna ai bambini anche attraverso l'alimentazione ad essere uomini e donne preparati ad affrontare il mondo. Soprattutto, nella nostra città ...

Arte : al via crowfunding contro chiusura 'Scuola affresco di Monza' : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Una campagna di raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma italiana di crowdfunding 'Produzioni dal Basso' per scongiurare la chiusura della Scuola di affresco di Monza, nata nel 1995 grazie al pittore Andrea Sala, da sempre innamorato della pittura a 'buon fresc

'VIA I CROCIFISSI DA Scuola'/ Ma così anche Costituzione e Levi Montalcini perdono senso : La Uaar vorrebbe mettere la Costituzione o i ritratti di personaggi eminenti della nostra storia. Ma chi è davvero fondativo della nostra convivenza?

"VIA I CROCIFISSI DA Scuola"/ Ma così anche Costituzione e Levi Montalcini perdono senso : La Uaar vuole sostituire il crocifisso con la Costituzione o ritratti di personaggi eminenti della nostra storia. Ma cosa è davvero fondativo della nostra convivenza?

Scuola - gli studenti rispondono a Di Maio dopo le manifestazioni : “Incontriamoci e risolviamo problemi” : Gli studenti della Rete della conoscenza hanno diffuso un video in cui rispondono all’invito di Luigi Di Maio di incontrarsi al ministero. “Incontriamoci e risolviamo i problemi a partire dall’alternanza Scuola lavoro – hanno affermato gli studenti – e poi affrontare il tema dei costi troppo elevati per gli studenti. Saremo in mobilitazione permanente da lunedì”. L'articolo Scuola, gli studenti rispondono a Di ...

Candidati rappresentanti istituto Scuolazoo - al via formazione : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Si terrà domani l’VIII Weekend Ris, acronimo che sta per rappresentanti di istituto Scuolazoo: il progetto firmato Scuolazoo per migliorare la scuola italiana dall’interno con e per gli studenti. Ad oggi sono arrivate 350 candidature a Candidato Ris e le selezioni sono

Pavia : blitz antidroga in Scuola superiore - sequestrati hashish e marijuana : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - blitz antidroga dei carabinieri in un istituto scolastico della provincia pavese. E' accaduto ieri mattina, quando i militari della compagnia di Stradella si sono recati in una scuola superiore insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Casatenovo. Nel corso dell’operaz

Campania - Scuola : al via '3 giorni per la Scuola' : tremila gli studenti coinvolti - : Si terrà dal 10 al 12 ottobre a Città della Scienza l'edizione 2018 di "3 giorni per la Scuola - STEAM 2018, la Convention nazionale dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, che avranno l'opportunità di ...

Al via Bergamo Scienza : un palcoscenico per le meraviglie della scienza dalle ultime notizie dal mondo della ricerca alla Scuola in piazza : Sabato 6 ottobre prende il via la XVI edizione di Bergamoscienza, il festival di divulgazione scientifica, che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza con ben 160 eventi, tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre. ultime notizie dal mondo della ricerca, segreti svelati, miti da sfatare e pregiudizi da superare, tecnologie innovative ed esperimenti coinvolgenti presentati a un ...

Al via ricostruzione Scuoladi Muccia grazie a 'Bocelli Foundation' : Al via la ricostruzione della scuola di infanzia 'E. De Amicis' di Muccia, resa inagibile dal rovinoso sciame sismico del 2016 grazie al progetto della Fondazione Andrea Bocelli . Il corpo dei Vigili ...

Scuola di Astronomia dell’Associazione Tuscolana : al via dal 16 ottobre la XV edizione : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso il Parco astronomico “Livio Gratton” ...

Via cattedra e campanella - la Scuola felice è a casa propria : Perfino qualche lezione di «Economia applicata» come, in questi giorni, la raccolta di castagne per finanziare un viaggio di istruzione. La chiamano «Scuolina» ed è un progetto messo in piedi qualche ...