Riace | Lucano torna libero ma divieto di dimora nel suo Paese

Riace - tribunale revoca gli arresti domiciliari per Lucano : il sindaco torna libero : Mimmo Lucano torna libero , ma per lui rimane la sospensione dalla carica di sindaco di Riace e il divieto di dimora nel comune. Lucano rimane indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina e illecito affidamento dei servizi della raccolta differenziata.Continua a leggere

Riace - in centinaia alla manifestazione per Mimmo Lucano : “Hanno voluto umiliarlo” : Nello stesso giorno in cui si è discusso in Tribunale il Riesame di Mimmo Lucano, quasi mille persone pomeriggio si sono ritrovate davanti alla prefettura di Reggio Calabria per protestare contro l’arresto del sindaco di Riace, ai domiciliari dal 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un’occasione per dire no all’atteggiamento del ministero dell’Interno e del Servizio centrale dello Sprar che nei giorni scorsi hanno ...