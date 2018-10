Peugeot 308 Tech Edition | infusione di tecnologia FOTO

sportfair

: 308 GTi sport con passione <3 - CristianTavano : 308 GTi sport con passione <3 - YuriBrigadoi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - showcarnews : Peugeot 308 GTI by Peugeot Sport, in pista all'autodromo di Franciacorta: -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Elemento portante della 308è proprio l’esaltazione dellagrazie ad una dotazione ricca e sofisticata L’offerta della308 si arricchisce con la nuova serie speciale, ancor più ricca e distintiva, disponibile sia in carrozzeria berlina sia Station Wagon. Elemento portante della 308è proprio l’esaltazione della, con un’offerta molto in fatto di ADAS (Adaptive Cruise Control di serie e Park assist con Blind Corner Assist in opzione) e con una ricca dotazione di funzioni avanzate come il Keyless System e il Visiopark 180° entrambi di serie. Il motore disponibile per questa serie speciale è il nuovissimo 1.5 BlueHDi 16v da 130 CV, un motore modernissimo, in regola con la nuova normativa WLTP ed omologato Euro 6.2. Questo propulsore può essere scelto con trasmissione manuale a 6 rapporti o col nuovissimo cambio ...