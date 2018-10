morto il co-fondatore di Microsoft Paul Allen

morto Paul Allen - cofondatore di Microsoft con Bill Gates : Segui su affaritaliani.it

È morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. Some personal news: Recently, I ...

morto Paul Allen - cofondatore di Microsoft con Bill Gates : E’ Morto ieri a Seattle all’età di 65 anni per le complicazioni di un linfoma non-Hodgkin, Paul Allen, cofondatore di Microsoft con Bill Gates: lo ha annunciato la sua azienda, Vulcan, in una nota diffusa a nome della famiglia. Miliardario già all’età di 37 anni, era anche il proprietario di due squadre sportive (Seattle Seahawks e Trail Blazers). Nel 1975 aveva fondato Microsoft insieme a Bill Gates, lasciando la società otto ...

