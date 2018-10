L’Isola dei famosi 2019 | Rodrigo Alves ed altri nel cast

Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sulL’Isola di Nauru : L’ong Medici Senza Frontiere (MSF) ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru, parlando di una gravissima crisi di salute mentale tra le centinaia di migranti ospitati. Nauru è una piccolissima isola nell’Oceano Pacifico The post Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru appeared first on Il Post.

Karina Cascella alL’Isola dei Famosi 2019? “Quasi quasi - ma…” : Concorrenti L’Isola dei Famosi 2019: Karina Cascella è la prima naufraga? Karina Cascella sarà una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? Ogni anno viene fatto il suo nome. E non a caso: l’opinionista ha un carattere esplosivo, che sicuramente riuscirebbe a spazzare via la noia. Ricordiamo anche che Karina ha vinto La Talpa e quindi […] L'articolo Karina Cascella all’Isola dei Famosi 2019? “quasi quasi, ...

Alessia Marcuzzi confermata per L’Isola dei Famosi 2019 : Alessia Marcuzzi confermata per il secondo anno consecutivo all’Isola Dei Famosi 2019. Dopo le polemiche che si sono avvicendate nell’ultima edizione, non è stato effettuato nessun grande cambiamento nelreality show di Canale 5. È stata un’edizione molto difficile per Alessia Marcuzzi. Ha dovuto gestire situazioni difficili, ha risposto a numerose critiche cercando di mantenere il più possibile la calma e ha portato la sua Isola verso dei ...

Alessia Marcuzzi - pronta per Le Iene - parla delL’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi dice la sua sul reality Alessia Marcuzzi tornerà protagonista su Italia1 questa sera. La conduttrice romana, dopo 13 anni di assenza, metterà piede nuovamente a Le Iene. Il programma di Davide Parenti che l’ha lanciata, la vedrà in compagnia di Nicola Savino e alle prese con le battute della Gialappa’s band. Intervistata dal settimanale Chi, Alessia Marcuzzi ha ammesso di essere molto ...

Gf Vip 2018 - Francesco Monte confessa un mistero delL’Isola dei Famosi nella notte : Francesco Monte al Gf Vip 2018: il segreto dell’Isola dei Famosi che nessuno conosce Francesco Monte è tornato a parlare dell’Isola del Famosi al Grande Fratello VIP 2018. Più volte ha spiegato che avrebbe voluto tanto continuare quel reality, visto come una grande opportunità e come un modo per metabolizzare il dolore provocato dalla rottura […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco Monte confessa un mistero dell’Isola dei ...

Stefano De Martino ha un nuovo progetto dopo L’Isola dei famosi : Isola dei famosi: cosa farà Stefano De Martino dopo il reality Stefano De Martino potrebbe essere pronto per una nuova appassionante sfida professionale. In base quanto riportato sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, il ballerino di Amici potrebbe aver preso in considerazione l’opportunità di girare un docufilm sulla sua vita. Una produzione che dovrebbe essere trasmessa su Netfix. Si tratterebbe però di un progetto ancora in ...

Gene Gnocchi a Conte : “Giuseppe - fai i casting per L’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” : Gene Gnocchi, nella consueta copertina satirica a DiMartedì, in onda su La7, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Fai i casting per l’Isola dei famosi, così diventi portavoce di Casalino”. L'articolo Gene Gnocchi a Conte: “Giuseppe, fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ve la ricordate? Gracia De Torres - il lato B più chiacchierato delL’Isola dei Famosi. Oggi vive un dramma privatissimo : Come non ricordarla in Honduras, a L’Isola dei Famosi. Gracia De Torres, ribattezzata da esperti e semplici spettatori come il ‘lato B’ più cool del reality-show. Certo, del suo ‘sedere’ perfetto si è parecchio discusso per via di una possibile protesi e un ritocchino che l’avrebbe aiutata ad alzare i glutei e renderli tondeggianti e perfetti. Ma Gracia ha sempre smentito questa ipotesi: il suo lato B è tutto ...

Borriello e la scelta dell’Ibiza : “se ci sono distrazioni sulL’Isola? Sono stanco dei locali” : Marco Borriello ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad approdare all’Ibiza nella terza serie spagnola “Non Sono sposato, ma ho una carriera alle spalle di locali e mi Sono stufato, devo dire la verità. Oggi si va a riposare, si sta con le famiglie e domani ci si ritrova presto. Il bello di questo posto è che la mattina ti alleni presto poi puoi andare in spiaggia con gli amici a rilassarti e goderti la vita. E’ il valore ...

IVA ZANICCHI - I REALITY/ La proposta indecente : “Non parteciperò alL’Isola dei Famosi - ma…” : Iva ZANICCHI smentisce: "Non parteciperò all'Isola dei Famosi, è una proposta indecente". Ma la cantante non esclude la partecipazione a un REALITY come Celebrity Masterchef(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Iva Zanicchi si svela : la verità sulla rivalità con Mina e sulL’Isola dei Famosi : Iva Zanicchi e Mina erano rivali? Parla l’Aquila di Ligonchio In occasione della sua prossima partecipazione a Tu si que vales, dove ha preso il posto di Mara Venier, Iva Zanicchi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Mio. Alla rivista la cantante e conduttrice ha finalmente detto la verità sulla rivalità con Mina, che per […] L'articolo Iva Zanicchi si svela: la verità sulla rivalità con Mina e ...

Mara Venier : Nino Formicola la sostituirà a L’Isola dei Famosi? : Nino Formicola nuovo opinionista all’Isola dei Famosi al posto di Mara Venier? L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata vinta dall’attore Nino Formicola detto Gaspare. Difatti il popolare artista ha battuto al fotofinish la cantante Bianca Atzei. Da quel momento in poi di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta per Nino Formicola, il quale, a partire ad Ottobre, debutterà in radio al fianco di Teo Teocoli ...