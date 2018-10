L’ex uragano Leslie arriva in Italia | piogge e maltempo Regioni interessate e previsioni

Allerta Meteo Estofex - L’ex uragano Leslie arriva nel Mediterraneo : ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la ...