Juventus | curva squalificata | il settore verrà occupato da bambini delle scuole calcio

Juventus-Genoa - bambini delle scuole calcio nella curva squalificata : ... sviluppati in collaborazione con il centro Unesco di Torino al fine di far riscoprire la passione per lo sport e di creare uno spirito di aggregazione, affinché il progetto possa divenire esempio ...

Juventus - contro il Genoa la curva Sud sarà aperta ai bambini delle scuole calcio : La curva Sud dell'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Genoa non sarà chiusa: nessuno sconto di pena però, né un ricorso accolto: a riempirla infatti non saranno i tifosi bianconeri, ma i bambini ...

Juventus-Genoa - la curva dell’Allianz Stadium riaperta ma per i bambini : Sarà riaperta in occasione di Juventus-Genoa, ma solo ai bambini, la curva Sud dell’Allianz Stadium. Il settore dello stadio di Torino è stato chiuso dal giudice sportivo per due turni (condizionale il secondo col Cagliari) per i cori di discriminazione territoriale contro il Napoli e quelli razzisti nei confronti di Koulibaly. Le due infrazioni sono […] L'articolo Juventus-Genoa, la curva dell’Allianz Stadium riaperta ma per i ...

Juventus - Sandulli sulla chiusura della curva : “Non è un raddoppio della pena” : Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello FIGC Piero Sandulli è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spiegare la sentenza della chiusura della curva dell’Allianz Stadium, conseguente ai fatti di Juventus-Napoli: “Non è un raddoppio della pena per la Juventus, la Corte non ha ravvisato di accogliere il ricorso. Nel referto era previsto anche un coro di ‘buu’ natura razziale che non era stato però ...

“Curva Juventus chiusa - l’80% del settore era coinvolto : i tifosi imparino a rispettare le regole” : La curva Sud della Juventus è stata chiusa a seguito di cori e buu razzisti che non sono passati inosservati: respinto il ricorso del club Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della Figc, ha parlato della chiusura della curva della Juventus. Sandulli, intervistato da RadioCrc, ha parlato di circa l’80% del settore coinvolto nei cori finiti nel mirino delle critiche: “Non è un raddoppio della pena per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juventus - la curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Juventus - respinto il ricorso contro la chiusura della curva e aggravata la pena : La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud e ha aggravato la sanzione. Diventano due le gare da disputare con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ privi di spettatori, con sospensione dell’esecuzione della seconda gara, mentre resta confermata l’ammenda di 10mila […] L'articolo Juventus, respinto il ricorso contro la chiusura ...

Juventus - ricorso contro la chiusura della curva : La Juventus ha deciso di effettuare ricorso contro la decisione del giudice sportivo della Serie A di chiudere per un turno la curva dell’Allianz Stadium in seguito ai cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e razzisti all’indirizzo di Koulibaly. Gli episodi fanno riferimento alla gara di campionato tra Juventus e Napoli di sabato 29 settembre. A renderlo noto è lo stesso club bianconero. SCARICA GRATIS ...

Juventus - ricorso contro chiusura curva : Juventus– L’avvocato della Juventus, Luigi Chiappero, ha presentato il ricorso della società bianconera contro la chiusura della curva sud dell’Allianz Stadium. Il provvedimento del giudice sportivo condanna i cori di discriminazione territoriale nei confronti del Napoli, così come quelli di matrice razziale contro il giocatore azzurro Koulibaly. Il fatto, ovviamente, è avvenuto nel corso dell’ultima […] L'articolo Juventus, ricorso ...

La Juventus presenta ricorso contro la chiusura della curva : Il legale dei bianconeri: "La sanzione manifesta una disparità di trattamento tra Juventus e le altre società". L'articolo La Juventus presenta ricorso contro la chiusura della curva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.