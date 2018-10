F1 | Rosberg e quel clamoroso retroscena sulla Ferrari | “mi hanno contattato | ma prima che

sportfair

: @Rturcato83 In effetti...quel titolo lo vinse Briscoe (con la @PREMA_Team guarda un pò!), Rosberg solo ottavo, Kubi… - peppe191181 : @Rturcato83 In effetti...quel titolo lo vinse Briscoe (con la @PREMA_Team guarda un pò!), Rosberg solo ottavo, Kubi… - AntonioMalvari : @ilPadrinoSal @andrea10ADP Vettel correva da solo però, cioè la macchina era di un'altra categoria. Rosberg seppure… - Roberta07love : @amonamarth08 Ma tutti si son dimenticati quel mondiale, Rosberg vinse soprattutto per la forza mentale dimostrata… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’ex pilota tedesco ha rivelato di essere statodallache vincesse il titolo mondiale battendo Lewis Hamilton L’ufficialità arriverà ad Austin o al più tardi in Messico, ma Nicopuò ancora considerarsi l’unico che in era ibrida sia riuscito a battere Lewis Hamilton. LaPresse/EFE La vittoria del titolo è rimasta l’ultima impresa del tedesco in Formula 1, visto il ritiro arrivato dopo pochi giorni dall’ultima gara di Abu Dhabi. La voglia di tornare in pista non c’è, anche se il figlio di Keke non perde occasione per seguire da vicino le gare: “la Formula 1 non mi manca per niente, come ho sempre detto sono molto contento di aver chiuso come ho chiuso, da vincitore. Continuo a seguire con piacere, trovo che sia divertente” le parole dialla Gazzetta dello Sport. “Purtroppo Vettel e la ...