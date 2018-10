Ecco cosa succede se sciogli in bocca mezzo cucchiaio di curcuma e miele

Gli specchietti hanno i giorni contati. Ecco cosa li sostituirà : Quotidianamente usiamo gli specchietti retrovisori. Lo facciamo quando dobbiamo superare e anche per parcheggiare. Ma ben presto potrebbero diventare solamente un ricordo. Come riporta Bussiness Insider, infatti, potrebbero venir sostituiti da delle telecamere. "Almeno questo - si legge sul sito - è quello che ci indica il mercato che vede protagoniste vetture sempre più moderne. Se da un lato vedere un prototipo senza specchietti è diventata ...

Astronomia - il 9 ottobre la Terra ha mancato per un soffio un’intensa tempesta di meteoriti : Ecco cosa è successo : Le tempeste di meteoriti sono uno degli eventi del tempo meteorologico spaziale più intensi e spettacolari e proprio la scorsa settimana, il nostro pianeta ne ha mancato una per un soffio. Il 9 ottobre la Terra ha incontrato lo sciame meteorico delle Draconidi. Si tratta di uno sciame ben conosciuto, prodotto dai meteoroidi dell’altrettanto conosciuta cometa 21P/Giacobini-Zinner, che è stata ben visibile attraverso l’utilizzo di binocoli in ...

Carlo Conti non trattiene la commozione e piange a L’Intervista : Ecco cosa è successo : Carlo Conti è il prossimo ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo. In questi giorni vanno infatti in onda i promo della nuova puntata dello show che, attraverso immagini e video forti, anche vecchi, fa emergere dettagli della vita privata e professionale dell’intervistato di turno. Dopo Loredana Bertè, che abbiamo visto giovedì scorso, il prossimo 18 ottobre 2018, in seconda serata e sulla rete ammiraglia Mediaset, troveremo il ...

Intel e i problemi di produzione di CPU - Ecco cosa sta succedendo. Dai prezzi dei PC alle misure per correre ai ripari : Da una parte mercato cloud e mondo enterprise sono alle prese con la dotazione, dei propri data center, di soluzioni sempre più performanti e capaci di fornire servizi innovativi, , domanda che ha ...

Franzoni - Stasi - Rosa e Olindo : Ecco cosa fanno oggi i condannati più famosi degli ultimi anni : Alberto Stasi Un altro dei delitti più discussi della cronaca nera italiana è quello di Garlasco, nel 2007. Protagonista Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, l'uomo ha ...

Legge bilancio 2019 : Ecco cosa prevede la manovra del governo : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Manovra e decreto fiscale - Ecco cosa ha deciso il governo : (foto: LaPresse) Dopo un giorno di turbolenze, il governo è arrivato alla quadratura del cerchio e nella sera di lunedì 15 ottobre è giunto all’accordo su Manovra e decreto fiscale. Il punto della Manovra che farà più discutere sarà quello della lotta all’evasione, che creerà scompensi soprattutto dal punto di vista delle definizioni. Per qualcuno è pace fiscale mentre, mentreper altri è una sanatoria per piccoli e grandi evasori. La speranza ...

Caos Genoa : frode sportiva - Ecco cosa rischia la squadra ligure [DETTAGLI] : E’ scoppiata una vera e propria bufera in Serie A: difatti sono arrivate pesanti accuse nei confronti del Genoa di Preziosi. Secondo le ultime voci circolate sarebbe stata avviata un’inchiesta da parte della magistratura polacca che avrebbe aperto un fascicolo sul passaggio di Petar Brlek dal Wisla Cracovia al Genoa nell’estate del 2017. L’accusa nei confronti del club rossoblù è di frode sportiva, assegni scoperti per 800 mila euro. ...

Banche - una pioggia di miliardi per salvare il governo : Ecco cosa c'è dietro a quei 150 miliardi : ... come ha scritto tante volte anche il ministro Tria nella sua precedente vita da professore, la trasmissione della politica monetaria all'economia reale. La grande liquidità messa in circolo dalla ...

Luigi Di Maio - Franco Bechis : Ecco su che cosa si gioca tutto e perché può affondare : IVA CONGELATA Secondo gli economisti il taglio delle tasse fa crescere l'economia. Ma la flat tax nel 2019 è poca cosa: 600 milioni di euro. Poi ci sono 12,5 miliardi spesi per disinnescare i ...

Dieta corretta per dimagrire : Ecco cosa si mangia : La Dieta corretta aiuta a dimagrire senza rinunciare a molti alimenti importanti per il benessere dell'organismo. ecco lo schema dietetico settimanale

Silvio Berlusconi - la frase che umilia Rino Gattuso : 'Ecco che cosa sbaglia con il Milan' : Silvio Berlusconi è un fiume in piena nel giorno dell'esordio del suo Monza contro la Triestina nel campionato di serie C. Il Cav ne ha per tutti, non solo per i suoi giocatori nello spogliatoio, ma ...

Stupro Cristiano Ronaldo - l’attrice Ghenea : “Ecco cosa fece con me” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime per il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale. Ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista a Vanity Fair la modella e attrice rumena Madalina Ghenea. “Mi sembra incredibile tutto ciò. Ho fatto con lui lo spot per un profumo e mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia, mi ha persino aiutata per una raccolta fondi ...

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo fiume in piena sul programma : "Ecco cosa penso di Sossio - Nilufar e Alessandra" : Forse qualcuno non se sarà accorto, ma tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip c'era anche l'indimenticabile Lenticchio: Francesco Chiofalo, il personal trainer romano che prese parte all'edizione 2017 della versione normale del programma non ha segnato una performance memorabile nel programma di Simona Ventura, ed ha affidato ad Instagram le spiegazioni di questa sua partecipazione "sottotono" (rispetto al successo ...