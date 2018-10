Caso Claviere | Salvini | “Un’offesa senza precedenti | Macron non può fare finta di niente”

Caso Claviere - migranti : indagine pm su altro sconfinamento della Francia in italia - : L'episodio, precedente a quello dei migranti fatti scendere in italia dalla gendarmeria , è avvenuto il 2 agosto. Due cittadini italia ni sono stati fermati da 4 uomini armati che hanno chiesto loro i ...

Non solo Clavière - respingimenti continui dalla Francia. E la Procura indaga su un altro Caso di sconfinamento : Sotto i riflettori, adesso, c'è Clavière, ma i respingimenti dei migranti che tentano di raggiungere la Francia continuano anche altrove. E associazioni e organizzazioni che operano nei territori di confine rilevano pratiche non proprio rispettose dei diritti umani di coloro che provano a varcare le frontiere. Accade a Ventimiglia, per esempio, da anni frontiera calda, punto di ritrovo di quanti, arrivati in Italia, provano, di ...