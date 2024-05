FOTO – Milan-Genoa - la Curva Sud protesta | un progetto vincente parte dalla società

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 5 maggio 2024), atmosfera particolare a San Siro con l’assenza di tifo dellaSud, che ha esposto striscioni critici verso laAtmosfera davvero particolare a San Siro per la partita tra, valida per la 35esima giornata di Serie A. Come annunciato alla vigilia, laSud sta facendo uno sciopero del tifo, non esponendo le classiche bandiere, stendardi e simboli, astenendosi anche dal fare cori per incitare la squadra. La motivazione è quella di spronare laa investire sul mercato e scegliere l’allenatore giusto per ripartire l’anno prossimo, dopo questo finale di stagione deludente. Gli spalti di San Siro quindi appaiono oggi in maniera inedita, con molti tifosi seduti ine ...