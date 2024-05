Volley - Trento vince la Champions League maschile

Il video con gli Highlights di Trento-Jastrzebski 3-0, finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley . Impresa meravigliosa dell’Itas Trentino, che vince il massimo titolo continentale per la quarta volta nella sua storia. Successo meritato per i ragazzi di Fabio Soli, che hanno ... Continua a leggere>>

La Itas piega in finale i polacchi dello Jastrzebski Wegiel per 3-0. ROMA - La Trentino Itas è campione d'Europa di pallavolo maschile. Il team allenato da Fabio Soli ha vinto la finale della 2024 CEV Champions League, andata in scena alla Sports Hall di Antalya (in Turchia), battendo i polacchi ... Continua a leggere>>