Autodromo del Mugello | Valint vince gara 2 del Ferrari Challenge penalizzati tre piloti davanti a lui

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 5 maggio 2024) Tre. Così il pilota ungherese Benceha conquistato2 delEurope Trofeo Pirelli che questo fine settimana ha aperto la stagione 2024 all'deldi Scarperia.ha in realtà tagliato il traguardo in quarta posizione, ma grazie alle penalità comminate ai treche lo precedevano, tutte per aver tratto vantaggio eccedendo oltre i limiti della pista,ha potuto festeggiare sul gradino più alto del podio L'articolo proviene da Firenze Post.