Serena Bortone | “Non sono una testa calda - sono un’orgogliosa dipendente del Servizio Pubblico”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 5 maggio 2024)arriva su Canale 5 dopo il caso Scurati in Rai e si racconta in un'intervista a Verissimo. La giornalista parla del suo futuro lavorativo, della necessità di lavorare in modo onesto e lascia spazio anche a dichiarazioni sul suo privato.