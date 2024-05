Milena Santirocco è stata ritrovata - ma è giallo sulla sparizione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 5 maggio 2024), l’insegnante di ballo 54enne era scomparsa sei giorni fa, il 29 aprile ed èieri serae si trova in buone condizioni di salute. La donna, insegnante di danza e di fitness residente a Lanciano (in provincia di Chieti), separata e con due figli, era scomparsa misteriosamente sei giorni fa. Poi ieri sarebbe riuscita a liberarsi e chiedere aiuto. “non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto ain questi giorni”. Lo ha fatto sapere Antonio Cozza, ...