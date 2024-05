(Di domenica 5 maggio 2024) Le reti sono di Lazovic su rigore, Castrovilli e del solito Noslin Importante vittoriaper l’Hellasal Bentegodi contro laper 2-1 nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Il successo permette agli scaligeri di salire a 34 punti in 14esima posizione, con unoforse decisivo verso la

Verona, 5 maggio 2024 - L'Hellas Verona si allontana sempre più dalla zona retrocessione. Gli scaligeri di Baroni hanno conquistato un successo preziosissimo contro la Fiorentina, sconfitta per 2-1 in questo 35^ turno di Serie A. Il calcio di rigore di Lazovic e il gol di Noslin, intervallati dal ... Continua a leggere>>

Verona verso la salvezza, Fiorentina sconfitta 2-1 - Stampa Vittoria fondamentale in ottica salvezza per il Verona che, al Bentegodi, batte 2-1 la Fiorentina e supera Empoli, Frosinone e Cagliari portandosi a 34 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Il ... Continua a leggere>>

LIVE FV, HELLAS-FIORENTINA 2-1: VIOLA SCONFITTI - 16.56 - Il forcing finale della Fiorentina non porta a nulla: al Bentegodi vince l'Hellas Verona che si garantisce così una più che probabile salvezza. Male tanti viola che non sono riusciti ad ... Continua a leggere>>

verona-fiorentina 2-1, scatto salvezza per i gialloblù - (Adnkronos) - Importante vittoria salvezza per l’Hellas Verona al Bentegodi contro la Fiorentina per 2-1 nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Il successo permette agli scaligeri di sa ... Continua a leggere>>