Nuova registrazione e cambio messa in onda della semifinale di Amici

(Di domenica 5 maggio 2024) Ieri sera su Canale 5 è andata inla settima puntata del serale di23 e dopo l’ospitata di Emma Marrone – poco prima di salutare i telespettatori – Maria De Filippi ha informato il pubblico del fatto che sabato prossimo il talent non andrà in, visto che su Rai Uno ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest. Maria ha poi fatto un in bocca al lupo ad Angelina Mango, che un anno fa proprio adha vinto nella categoria canto (secondo gli scommettitori l’Italia potrebbe classificarsi in top 5). Nelladiinvece una squadra non sarà più in gioco, visto che Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono rimasti senza alunni dopo l’uscita di Martina Giovannini. “Noi qui abbiamo finito per stasera, ma volevo dirvi una cosa. Sabato ...