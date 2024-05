Serena Bortone a Verissimo - caso censura Rai e silenzio rotto sul passaggio a Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 5 maggio 2024) Nella sua intervista aha affrontato apertamente le polemiche e gli attacchi subiti dopo il monologo di Scuratito dalla Rai. Anche per questo, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico hanno proclamato lo sciopero e uno stato di agitazione tale da compromettere la regolare messa in onda dei programmi lunedì 6 maggio 2024. In risposta alle domande di Silvia Toffanin, ha sottolineato l'importanza di non compiere azioni sbagliate e di mantenere la propria coerenza. Laha rivelato di non voler fare classifiche tra gli attacchi e gli attestati di stima ricevuti, ma ha sottolineato di essere tranquilla. Gli attacchi sui social le provocano un senso di tenerezza, poiché ritiene che coloro che li lanciano sprechino il loro tempo invece di dedicarsi ad attività ...