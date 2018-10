Napoli | in estate nuovo assalto a Chiesa

Calciomercato - l'agente di Lasagna : «In estate vicino al Napoli» : NAPOLI - "La convocazione in Nazionale? Per Lasagna è stata una bella soddisfazione anche perchè inaspettata. Credo sia un premio alla professionalità e alla serietà di questo ragazzo. Ieri l'ho ...

Napoli-Liverpool - Klopp : “Dimentichiamo l’amichevole di quest’estate” : Napoli-Liverpool – LE PAROLE DI Klopp Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Liverpool di Champions League e parte proprio dalla sua presunta furbizia: “Sì, ma mai quanto Ancelotti. Mi hanno riportato quello che ha detto, lui mi piace e lo rispetto molto perché è un grandissimo allenatore. Però […] L'articolo Napoli-Liverpool, Klopp: “Dimentichiamo l’amichevole ...

Napoli vola con Ryanair : 9 nuove rotte da Capodichino per l'estate 2019 : Ryanair investe ancora su Napoli e lo fa lanciando nove nuove rotte da Capodichino per l'estate 2019. La compagnia aerea low cost irlandese amplierà l'offerta dell'aeroporto internazionale della ...

Napoli - Ounas ci ripensa : “In estate volevo andarmene - sono rimasto per Ancelotti” : È stato l’acquisto scommessa della sessione di mercato estiva del 2017 del Napoli, l’uomo che avrebbe dovuto ravvivare l’attacco dei partenopei nei momenti di stanchezza dei titolari o a partita in corso. In realtà Adam Ounas l’anno scorso ha visto il campo poco e niente, ritenuto da Sarri come un semplice rincalzo di Callejon, uno degli intoccabili per l’attuale allenatore del Chelsea. Così in estate la ...

Estate finita. Italia allagata dal Friuli a Napoli : Il maltempo ha spazzato via l’Estate da nord a sud. Disagi nelle Marche per nubifragi che hanno colpito la costa,

Napoli - in estate tentativo per Bereszynski : Retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport : il Napoli avrebbe provato a prendere nella sessione di mercato appena terminata Bartosz Bereszynski , terzino destro della Sampdoria . Ma il presidente Ferrero non si sarebbe voluto privare ...

Napoli - Ancelotti : "Estate travagliata - importante iniziare vincendo" : Carlo Ancelotti esordisce sulla panchina del Napoli battendo la Lazio 2-1 in rimonta all'Olimpico. "L'inizio è stato un po' troppo lento - osserva però il neo-tecnico azzurro -. Dobbiamo crescere, ma ...

Napoli - niente allarmismo : il calcio d’estate conta poco - Ancelotti è una certezza - ecco l’arma in più per l’obiettivo scudetto : Il pre-campionato non è stato di certo entusiasmante in casa Napoli ma nell’ambiente azzurro non esiste alcun tipo di preoccupazione in vista dell’inizio della stagione. L’ultimo campionato è stato veramente entusiasmante nonostante l’obiettivo scudetto fallito, i principali meriti sono stati del tecnico Maurizio Sarri ma il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore che non ha bisogno di ...