Catania | abusi in chiesa su un dodicenne | arrestato un educatore di 24 anni

Piero Capuana - santone rinviato a giudizio per abusi su minori/ Catania - una vittima : "un segno indelebile" : Piero Capuana, santone rinviato a giudizio per abusi su minori. Ultime notizie Catania, chiesto processo anche per tre fiancheggiatrici. Una vittima: "un segno indelebile"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:33:00 GMT)