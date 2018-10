Brexit | May sull' accordo | ' Pochi ma seri nodi da risolvere'

Brexit : ore cruciali per l'accordo/ Ultime notizie - riunione a sorpresa a Bruxelles - May sotto pressione : Brexit, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:42:00 GMT)

Brexit - ore cruciali per l'accordo : riunioni a sorpresa a Bruxelles. May sotto tiro : Ore cruciali e frenetiche per la Brexit. Un'ipotesi di accordo di divorzio fra Regno Unito e Ue è ormai sul tavolo, ma l'annuncio - già pronosticato dalla stampa tedesca e da fonti europee al più ...

Brexit : ex ministro - bocciare piano May : ANSA, - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran ...

Brexit - la May convoca il gabinetto : Regno Unito verso l'accordo con l'Ue : Il Regno Unito e l'Unione europea sarebbero vicini a un accordo sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Financial Times, il premier Theresa May avrebbe informato il suo gabinetto che si è prossimi a ...

Brexit - lettera aperta dai musicisti a May - : ... dall'arte alla scienza. Nell'appello, promosso da sir Bob Geldof e pubblicato dall'Observer, il domenicale del Guardian, si denuncia il timore che l'uscita dall'Ue si trasformi in una 'prigione ...

Brexit - Bob Geldof - con Sting - Sheeran e altri - lancia l appello e scrive a Theresa May 'No a prigione culturale ' : Decine di musicisti hanno sottoscritto una lettera aperta alla premier britannica Theresa May in cui mettono in guardia sui rischi d'una Brexit 'pasticciata' per l'industria culturale del Regno: dall'...

Brexit - Tusk avverte May : "È ora di rimettersi al lavoro" : ...per negoziare un accordo sulla Brexit."Sono stato a mia volta a capo di un partito per 15 anni - ha detto l'ex premier della Polonia dal 2007 al 2014 - e conosco le regole dei partiti in politica, ma ...

Theresa May balla Dancing Queen sul palco : «Brexit? Il futuro è nelle nostre mani» Video : IL SUO DISCORSO È un discorso che rivendica i risultati ottenuti sul fronte dell'economia come della politica estera, ma che soprattutto moltiplica le promesse per il futuro, quello con cui Theresa ...

Brexit : May - nostro futuro in nostre mani : Nel contempo la premier May ha ammonito sulle conseguenze di un divorzio 'no deal' per il commercio e l'economia, insistendo sul suo piano per un'intesa "di libero scambio" allargata con Bruxelles. ...