Pallone d’Oro | Griezmann in corsa per il premio | “orgoglioso d’essere tra i favoriti”

Pallone d’Oro giovani : due rossoneri nella top 10 - ma il favorito è Mbappé : France Football annuncia due grandi novità. Oltre al classico Pallone d’oro, la rivista che – da sempre – si occupa dell’assegnazione del premio calcistico individuale più prestigioso al mondo ha istituito anche il Pallone d’oro femminile e il Premio Kopa, una sorta di Pallone d’oro riservato agli Under 21. Sono dieci i candidati che si contenderanno quest’ultimo premio, tra cui anche due giocatori del ...

Da Alisson a Varane - i 30 candidati al Pallone d’Oro : Dopo dieci anni di autentico strapotere potrebbe esserci la prima volta estranea all’accoppiata di extraterrestri Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Le certezze non esistono quando si parla di Pallone d’Oro, anche se stavolta l’impressione è che i due assi possono davvero lasciar spazio e gloria a qualche collega. Tra i favoriti resta il portoghese, protagonista con quindici sigilli della cavalcata in Champions League del ...

Pallone d’Oro Under 21 2018 : tutti i candidati e i calciatori nominati. Ci sono Gigi Donnarumma e Patrick Cutrone! : France Football ha istituito il Pallone d’Oro riservato agli Under 21. Il Premio Kopa (in onore di Raymond Kopa, primo francese a vincere il Ballon d’Or) è dedicato alle giovani promesse di tutto il mondo, una novità istituita dalla celebre rivista a partire da questa stagione. Oggi sono state presentate le nomination, dieci possibili candidati per la conquista del titolo e tra loro ci sono due italiani. Si tratta di Gianluigi ...

Pallone d’Oro Under 21 - in nomination anche Donnarumma e Cutrone : Ma il grande favorito è Kylian Mbappé che già punta al "Pallone d'oro dei grandi". L'articolo Pallone d’Oro Under 21, in nomination anche Donnarumma e Cutrone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Trofeo Kopa 2018 : due italiani in lizza per il Pallone d’Oro Under 21 : Da quest’anno il Pallone d’Oro, il premio più ambito dai calciatori, si è arricchito di due nuove categorie: il Pallone d’Oro femminile e il Trofeo Kopa, attribuito al miglior giovane Under 21. Il 3 dicembre, nella cerimonia che incoronerà il miglior giocatore europeo, saranno consegnati anche i due nuovi premi. Per il Kopa voteranno i 33 vincitori del Pallone d’Oro ancora in vita: leggende come Suarez, Zidane, ...

Pallone d’Oro 2018 : i candidati al premio - tutti i calciatori nominati e i favoriti. Ci sono Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar : France Football ha rivelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2018, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del Mondo. Questa volta l’ambito riconoscimento non dovrebbe essere un affare tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi come è sostanzialmente stato nell’ultimo decennio, anche l’altro fenomeno Neymar non dovrebbe essere in lizza. I candidati principali dovrebbero essere Kylian Mbappé e Kuka Modric ma ...

