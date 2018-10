Nozze reali | si è sposata la principessa Eugenia di York | figlia del principe Andrea ed

Meghan e Kate incantano per stile ed eleganza alle Nozze reali di Eugenie : È trascorso qualche mese dal matrimonio di Harry e Meghan, e per la famiglia reale è già tempo di festeggiare altre nozze. La principessa Eugenia pronuncia il suo "I will" a Jack Brooksbank e tra gli invitati non potevano mancare anche Meghan e Kate, accompagnate dai reciproci consorti.Tra le due duchesse è una sfida di eleganza e stile. Per l'occasione, la moglie di William ha scelto un abito col ciclamino, con ...