LIVE Serbia-Giappone volley femminile | Mondiali 2018 in DIRETTA | le azzurre osservano le

LIVE Serbia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : partita chiave per l’Italia - le azzurre osservano le avversarie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

LIVE Serbia-USA - Mondiali 2018 in DIRETTA : finale terzo posto - in palio la medaglia di bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-USA, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si affronteranno per la conquista della medaglia di bronzo e per salire sul podio insieme a Brasile e Polonia che più tardi si scanneranno per il titolo iridato. Si preannuncia grande spettacolo: gli americani, grande corazzata della vigilia, si sono dovuti arrendere al tie-break della ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro partono forte : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di USA-Polonia: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante aperta davvero a ogni risultato, può succedere davvero di tutto in un confronto tra due eccellenti formazioni che si ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro per la quinta finale consecutiva! Gli slavi per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di USA-Polonia: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante aperta davvero a ogni risultato, può succedere davvero di tutto in un confronto tra due eccellenti formazioni che si ...

Presidente Serbia porta l'esercito a LIVEllo massimo di allerta - : Il Presidente della Serbia Aleksandr Vucic ha ordinato alle forze armate di portarsi al massimo livello di allerta a causa delle attività delle forze speciali del Kosovo riporta l'agenzia Taniug ...

LIVE Polonia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia tifa gli slavi - partita decisiva per le semifinali! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale della terza fase della rassegna iridata, la corsa verso le semifinali è entrata nel vivo e anche l’Italia osserverà questo incontro con parecchia attenzione: dopo la scoppola subita ieri contro gli slavi, la nostra Nazionale deve assolutamente tifare Serbia perché ...