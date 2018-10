Golf – Youth Olympics Games | Italia leader dopo un giro nella gara a squadre

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) Grande partenza di Andrea Romano, autore di una “buca in uno”, e di Alessia Nobilio, che conducono il torneo con tre colpi di vantaggio sulla Thailandia e cinque su Stati Uniti e Svizzera L’(Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al comando con 57 (-13) colpiil primo, giocato con formula fourballs, del torneo adiagliOlympic, ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso dell’HurlinghamClub (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Gli azzurri hanno un buon vantaggio sulla Thailandia (Vanchai Luangnitikul/Atthaya Thitikul), seconda con 60 (-10), sugli Stati Uniti (Akshay Bhatia/Luci Li) e sulla Svizzera (Nicola/Gerhardsen/Elena Moosmann) in terza posizione con 62 (-8). Al quinto posto con 63 (-7) l’Irlanda, e al sesto con 64 (-6) Danimarca, Gran Bretagna, Olanda e Giappone. Partecipano all’evento 32 rappresentative ...