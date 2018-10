WhatsApp | sistemato bug sulle videochiamate che metteva utenti a rischio hacker

Blastingnews

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Uno dei problemi principali diresta sempre la sicurezza dei dati personali e della privacy degli. Le attenzioni principali degli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea sono infatti concentrare sopratutto su questo, in quanto spesso il sistema di crittografia end to end non è in grado di garantire la salvaguardia dei dati personali degli. L'arrivo della pubblicita' sudel 2019 potrebbe peggiorare la situazione, anche se gli sviluppatori hanno ancora tempo per ovviare a tale problematica. L'ultimo bug che ha dovuto affrontareè quello riguardante le: a causa di una falla di sicurezza, gliavrebbero potuto prendere il controllo dell'applicazione al momento della risposta su smartphone a una videochiamata ricevuta dall'utente. I ricercatori hanno scoperto questa falla di sicurezza in agosto ed hanno ...