La guerra di cifre e non solo tra Boeri e Salvini

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo . Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza . Salvini e Di ...

Reddito di cittadinanza - guerra di cifre nel governo Salvini 'Otto miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono dieci' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo . Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il Reddito di cittadinanza . Salvini e Di ...

Il "nuovo" Def in Parlamento - ma è guerra di cifre Salvini : "A reddito cittadinanza 8 mld" - M5s : "No - 10" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto