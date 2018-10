TG RDN dell’ 11 10 18

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) CUCCHI, CARABINIERE AMMETTE PESTAGGIO E ACCUSA DUE COLLEGHI Colpo di scena durante il processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto la settimana dopo all’ospedale Pertini. Il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio e ha accusato i colleghi Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo della violenta aggressione. In particolare e’ emersa una nota di servizio che il militare avrebbe redatto dopo la morte del giovane, nota in cui lui stesso confessava come andarono le cose quella notte. La sorella di Stefano, Ilaria, ha commentato su Facebook: “Il muro e’ stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla famiglia Cucchi”. NUOVO COLPO AL CLAN SPADA, SEQUESTRATI BENI PER 19 MLN EURO Nuovo colpo al clan ...