La Cina legalizza i campi di internamento per la minoranza musulmana degli uiguri

vanityfair

: La #Cina legalizza i cosiddetti centri di addestramento ed educazione per detenzione di massa degli #uiguri… - Radio3tweet : La #Cina legalizza i cosiddetti centri di addestramento ed educazione per detenzione di massa degli #uiguri… - chinafiles : In Cina e Asia – Il #Xinjiang legalizza i campi per la rieducazione - laboescapes : RT @Radio3tweet: La #Cina legalizza i cosiddetti centri di addestramento ed educazione per detenzione di massa degli #uiguri -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) GliGliGliGliGliGliGliGliGliGliGliGliGliGliÈ una repressione «senza precedenti» quella a cui lasta sottoponendo le minoranze etniche, discriminate sulla base della loro religione. In particolare, i musulmanidella regione nord-occidentale dello Xinjiang: il Governo ha addirittura legittimato l’uso deidiin cui circa un milione di loro (secondo fonti giudicate «credibili» dagli esperti dell’Onu) sarebbe detenuto. Per rispondere alle interrogazioni e alle critiche che sono arrivate da tutto il mondo, le autorità cinesi hanno rivisto la legislazione per autorizzare ufficialmente l’uso di «centri di istruzione e formazione» in cui imprigionare «persone influenzate dall’estremismo». E, come era prevedibile, negano che esistanodi ...