Economia circolare | dalla Calabria al Veneto inaugurati impianti per biometano da rifiuti

Economia circolare : così a Venezia i rifiuti diventeranno risorse energetiche : 'L'accordo rappresenta un ulteriore e importante passo nella nostra strategia di applicazione dei principi dell'Economia circolare ai nostri business', sottolinea Giuseppe Ricci, chief refining & ...

Ue : Ciambetti - Regione Veneto avanti nell'Economia circolare (3) : (AdnKronos) - “Il messaggio che vogliamo ribadire in momenti di confronto come questo è la necessità di Istituzioni a Chilometri zero, giusto per fare un parallelo con l’agricoltura moderna, ecosostenibile ha proseguito il Presidente Ciambetti-. La Legge Regionale per il Veneto di cui sono promotore

Ue : Ciambetti - Regione Veneto avanti nell'Economia circolare (2) : (AdnKronos) - AGRICARE (2014), progetto avanti dalla nostra in-house Veneto Agricoltura e il cui fine è stato quello di mettere a confronto tecniche di gestione del terreno convenzionali con quelle cosiddette conservative, le quali diminuendo l’intensità delle lavorazioni permettono una gestione del

Ue : Ciambetti - Regione Veneto avanti nell'Economia circolare : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Nel campo dell’economia circolare, quando ancora questo termine non era in voga tra le Istituzioni nazionali ed europee, la Regione del Veneto ha anticipato i tempi: ormai da decenni è infatti attiva nelle tecniche e tecnologie di valorizzazione degli scarti e dei rifi

Economia circolare - sviluppi in Molise : Consultazione pubblica sul tema e 5° incontro con gli attori locali : ... sono stati definiti i contenuti di un Action Plan, documento ufficiale da sottoporre all'attenzione della Regione Molise per migliorare gli strumenti/programmi di politica regionale, in particolare ...

7 modi di interpretare l’Economia circolare : L’idea della circular economy risale a più di 40 anni fa e, culturalmente, il pensiero sistemico che si porta dietro ha iniziato a imporsi già negli anni Settanta. Oggi il concetto di circolarità è un macro-tema che trova applicazione dal mondo del lavoro alla finanza, dalla politica alla nostra vita quotidiana, e si presta a infinite interpretazioni. Come mettere un po’ d’ordine? Insieme a Francesco Sacco, economista ...

Claudio Descalzi : meno sprechi ed energia meglio distribuita grazie all'Economia circolare : "La sfida è enorme, ma altrettanto lo è l'opportunità che ci si presenta di fronte: salvare il pianeta creando al contempo un'economia nuova, più inclusiva, costruendo un'intera gamma di imprese e ...

ENEA : Smart City - Efficienza Energetica ed Economia circolare - coinvolgimento è la parola d'ordine : Come si può trasformare una città in una Smart City? Come si passa dalla teoria ai fatti? Queste le domande poste dal Presidente di ENEA, Federico Testa, agli esperti intervenuti al Workshop tecnico

Toscana - Economia circolare tra principi fondanti : Il Consiglio della Regione Toscana ha dato il via libera all'introduzione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare nei principi guida per l'azione regionale stabiliti a livello di Statuto . > segue...

Ciotti - Corepla - : nuova Economia circolare è fattore propulsivo : Roma, 26 set., askanews, - 'La nuova economia circolare è fattore propulsivo e determinante di competitività sui mercati nazionali ed esteri. Stimolare la ricerca per innovare e arricchire le proposte nel campo del riciclo rivolte al ...

Economia circolare : a Milano il primo laboratorio italiano : Intesa Sanpaolo per l'occasione lancia un plafond fino a 5 miliardi di euro per le imprese maggiormente innovative dell' Economia circolare. Ricevi aggiornamenti su Intesa SanPaolo Lasciaci la tua e-...

Che cos'è l'Economia circolare e perché può essere un'opportunità per l'Italia : Creatività, innovazione e sviluppo sostenibili. Investendo su una formazione che promuova occupazione

Economia circolare e Bioeconomia : al via la call “Trace x Novamont” - una sfida a centri di ricerca - startup e PMI : Al via l’iniziativa Trace x Novamont, iniziativa di open innovation promossa da Cariplo Factory, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Novamont, per sostenere la crescita di progetti innovativi di Circular Economy e lo sviluppo della BioEconomia, creando sinergie tra l’azienda leader in Italia di questo settore e startup, aziende e progetti di ricerca. La transizione, già in corso, verso un modello di Economia Circolare rappresenta una ...

Cartiera Pirinoli : la fabbrica salvata dagli operai che punta sull'Economia circolare : Fuori, nonostante la stagione, fa quasi freddo. È una di quelle giornate piovose di fine maggio in cui le campagne cuneesi diventano una spugna e instillano aghi d'acqua fin nelle ossa. Per questo fa ...