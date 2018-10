Andy Warhol Quando Loredana Bertè serviva il caffè al re della Pop Art

Dalle icone pop alla sua passione per la musica e la moda : Andy Warhol in mostra al Vittoriano : Roma, Oltre 170 opere, dal mondo delle icone fino al legame con la moda, passando per la musica e il disegno. A 90 anni dalla sua nascita, arriva a Roma, al Complesso del Vittoriano, una mostra interamente dedicata al mito di Andy Warhol. L’esposizione parte Dalle origini artistiche della Pop Art, con la serigrafia e le serie Campbell’s Soup per poi arrivare alle serie su Elvis, Marilyn, Mao e la Coca-Cola. La mostra prosegue con la ...

Pat Cleveland : «La mia vita tra moda - Andy Warhol e i divi di Hollywood» : Pat Cleveland, lustrini e paillettesPat Cleveland, lustrini e paillettesPat Cleveland, lustrini e paillettesPat Cleveland, lustrini e paillettesPat Cleveland, lustrini e paillettesPat Cleveland, lustrini e paillettesQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 39 di «Vanity Fair», in edicola fino al 3 ottobre. «Il fantasma di Caruso venne in camera mia una notte, la porta si aprì da sola, la luce si accese ed era lì». Pat Cleveland è seduta ...

L'anteprima della mostra su Andy Warhol al Vittoriano : Apre oggi, negli spazi del Complesso del Vittoriano, un’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol, realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. Dal 3 ottobre al 3 febbraio 2019, 170 opere descriveranno la vera essenza di un mito, che con il suo lavoro ha camb

Roma - grande festa al Vittoriano per la mostra su Andy Warhol : grande festa, ieri sera, all'inaugurazione della mostra 'Andy Warhol', al Complesso del Vittoriano, dove è visitabile fino al 3 febbraio. Tanti gli appassionati anche noti, accorsi per vedere in ...

Andy Warhol a Roma : dalle icone pop fino alla musica e alla moda : Oltre a una sezione dedicata alle icone, che hanno consacrato il suo divenire, c'è tutta una sezione dedicata ai rapporti con la musica, e con i rappresentanti del mondo della moda".Il messaggio di ...

Andy Warhol and Friends : a Bologna 150 opere che raccontano la New York anni ’80 : Apre Andy Warhol and Friends, la mostra che raccoglie le opere degli artisti vissuti nella New York anni '80, incarnando il mito della trasgressione e degli eccessi nell'America della Street Art. Il 29 settembre a Palazzo Albergati di Bologna i visitatori potranno accedere alla grande collezione di 150 opere che intende rappresentare quel particolare momento di fermento culturale americano.Continua a leggere

Mostra Andy Warhol a Roma - esposizione al Vittoriano : biglietti in vendita e orari : A ottobre si inaugureranno alcune mostre in Italia. Tra le più significative ci sarà l’esposizione di Andy Warhol a Roma. L’apertura dei battenti è stata fissata per mercoledì 3 ottobre 2018 all’interno dell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano. Il genio della Pop Art sarà protagonista della stagione autunno-inverno nella Capitale. La Mostra, prodotta e organizzata da Arthemisia, consentirà di ammirare oltre 170 opere dell’artista ...

Andy Warhol - Pollock e Picasso : le imperdibili mostre d’autunno da Milano a Napoli : Tre nomi fondamentali per l’arte del Novecento che saranno anche i protagonisti della prossima stagione espositiva italiana. Ma quelli con Warhol, Pollock e Picasso non saranno gli unici appuntamenti di rilievo dell’autunno: Firenze si prepara ad ospitare Marina Abramovic mentre Venezia celebra Tintoretto.Continua a leggere

Da Andy Warhol a Chagall : 10 mostre da non perdere (in autunno) : Autunno non è sempre sinonimo di noia: le giornate più corte e piovose possono spingerci a provare altri tipi di divertimento, come andare ad una mostra. A partire da settembre/ottobre 2018 si apre una stagione elettrizzante per quanto riguarda l'arte, in tutta Italia. Da Andy Warhol, in esposizione sia a Roma sia a Bologna, a Escher a Napoli, da Banksy a Milano alle esibizioni di Marina Abramovic a Firenze: sembra proprio che ...

Buon compleanno - Andy Warhol! Sai che il mio sogno è essere intervistato da Magalli? : Ciao Andy – mi rivolgo a te come se fossi ancora vivo -, oggi fai 90 anni, ci pensi? Meglio non pensarci, tu che ami la bellezza o odi la morte, come fai a sopportare questo fenomeno che si chiama decrepitezza? Comunque per rincuorarti voglio dirti che ho una zia di 97 anni ancora arzilla e spumeggiante, si chiama Marcella, vorrei fartela conoscere, è un peperino, ti piacerebbe, ne sono certo. Ho un’idea Andy, mi piacerebbe filmare ...