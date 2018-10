Il calcio belga è finito sotto accusa per corruzione legata a partite truccate

agi

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il campionatosta vivendo il primo, vero momento drammatico in 124 anni di storia. La magistratura indaga su vari reati che vanno dal riciclaggio allae su presuntedella passata stagione. La polizia ha effettuato 44 perquisizioni, coinvolgendo quasi tutte le 16 squadre della prima divisione, la Jupiler League;la lente dei pm sono finite anche l'Anderlecht, lo Standard Liegi e il Club Bruges. Tutto ruota attorno alla figura di Mogi Bayat, che è stato manager dello Sporting Charleroi ed ora è l'agente dei calciatori più famoso in Belgio. È stato arrestato nella sua abitazione ed è il fulcro dell'indagine che ha come obiettivo principale quello di smascherare operazioni finanziarie sospette, riciclaggio di denaro e frode al fisco con omesse dichiarazioni di commissioni pagate dagli agenti a ...