GF vip 3 | Giulia Salemi si commuove parlando della sua famiglia

Francesco Monte e Giulia Salemi : scatta il bacio al GF vip (VIDEO) : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati al Grande Fratello Vip E alla fine è arrivato il primo bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Il bacio sulle labbra sarebbe scattato nella notte, dopo aver trascorso una giornata all’insegna di coccole. Giulia Salemi e Francesco Monte hanno dormito insieme e sotto le coperte si sono scambiate molte coccole. Sono stati molti i telespettatori notturni che hanno assistito a questa scena e ...

Grande Fratello vip - Cecilia Rodriguez : “Giulia Salemi? Ci ha provato con mio fratello - con Monte e con Iannone. Uno si fa un’idea…” : Cecilia Rodriguez ha rifiutato di entrare nella Casa del Grande fratello per parlare con il suo ex Francesco Monte. Il motivo? La showgirl ha già detto quel che doveva e per rispetto del suo fidanzato, Ignazio Moser, ha declinato l’invito. Ma ospite di Casa Signorini, Cecilia ha parlato anche di Giulia Salemi, flirt di Monte al’interno della Casa: “Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratello Jeremias ...

Gf vip - Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez hanno avuto un flirt? : C'è stato un passato tra Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi ? E' stato Alfonso Signorini, durante la diretta web della sua trasmissione, a lanciare lo scoop che riguarda il ragazzo: il direttore di ...

Grande Fratello vip 2018 - Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi : "Ha un problema con la mia famiglia" : Ospite di 'Casa Signorini', Cecilia Rodriguez, per la prima volta, ha parlato, a lungo, di Giulia Salemi che sta corteggiando assiduamente l'ormai ex fidanzato Francesco Monte all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La sorellina di Belen non crede, al momento, che la modella italo-persiana sia davvero interessata al compagno d'avventura: Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias, un Francesco e si è ...

Grande Fratello vip - Lisa Fusco : "Le bimbe di Giulia De Lellis? Gregge senza cervello" : Lisa Fusco, prima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, è stata la protagonista del gioco, Obbligo o verità. La subrettina ha dovuto rispondere ad alcune domande molto spinose tra cui quelle legate alla sua eliminazione dal programma di Canale 5. L'ex gieffina è convinta di essere stata fatta fuori da Le bimbe di Giulia De Lellis, per vendetta, dopo i burrascosi trascorsi di un anno fa: Siete un Gregge senza cervello, ...

Giulia Salemi/ In lacrime per la separazione dei genitori - la placa Francesco Monte (Grande Fratello vip) : Giulia Salemi racconta a Martina Hamdy la separazione dei suoi genitori. Un evento che le ha portato molte sofferenze. A placare il suo pianto Francesco Monte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:10:00 GMT)

Grande Fratello vip : Giulia Salemi si dichiara a Francesco Monte : Giulia Salemi fa una confessione su Francesco Monte al GF Vip 3 Giulia Salemi è finalmente uscita allo scoperto al Grande Fratello Vip 3. La modella e influencer ha ammesso, davanti agli altri concorrenti, di essere interessata a Francesco Monte. Una confessione alla quale è seguito poi un chiarimento, quasi per voler dissimulare l’ammissione. Giulia Salemi ha dichiarato al GF Vip 3 che all’inizio del reality non era interessata ...

Gf vip - Lisa Fusco contro Le Bimbe di Giulia De Lellis : 'Non avete cervello' : L'ennesima occasione di scontro mediatico tra Lisa Fusco e Le Bimbe di Giulia De Lellis c'è stata grazie ad una nuova iniziativa organizzata dalla produzione 'Mediaset' del 'Grande Fratello Vip': stiamo parlando del gioco 'Obbligo e verita'', attraverso cui la subrettina Lisa ha avuto modo di rilasciare delle inedite dichiarazioni. Lisa Fusco vs. Le Bimbe di Giulia De Lellis La subrettina partenopea ed ormai ex-gieffina del 'Grande Fratello Vip ...

Grande Fratello vip : Andrea Iannone avrebbe fatto la corte a Giulia Salemi : Una delle concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello Vip” continua ad essere al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata a Francesco Monte. La madre della modella italo-persiana Giulia Salemi, cioè Fariba Tehrani, ha riacceso i riflettori sul passato amoroso della figlia facendo delle importanti rivelazioni. Secondo quanto raccontato dalla donna nel programma “Mattino 5”, il campione di MotoGP Andrea Iannone avrebbe fatto la ...

Grande Fratello vip 2018 : le lacrime di Giulia Salemi : Giulia Salemi Nuove lacrime per Giulia Salemi nella casa di Grande Fratello Vip. Dopo il pianto di una settimana fa, quando la ragazza aveva ricordato con amarezza le numerose critiche ricevute per il vestito decisamente audace che aveva sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia, oggi pomeriggio è stata la volta di un nuovo sfogo. Ma il motivo, in questo caso, è più profondo e riguarda la difficile infanzia vissuta per la separazione tra i ...