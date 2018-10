Undici tracce per “Poplife” | primo album ufficiale di Natale Plebani Il nuovo singolo

allmusicnews

(Di martedì 9 ottobre 2018)per “Poplife”,di. Il, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina Donà. E non si possono non ricordare due canzoni entrate nella leggenda della musica italiana come “29 settembre” dell’Equipe 84 e “Impressioni di settembre” della PFM. Mese ricco di suggestioni evocative: fine dell’estate, riapertura delle scuole, lavoro che riprende, rondini che trasmigrano verso paesi più caldi, giornate che si accorciano sempre più rapidamente.è dietro l’angolo. ...