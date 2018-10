Sgomberata un' altra casa del clan Spada a Ostia

Ostia - Sgomberata un’altra casa popolare occupata dagli Spada. Sindaca Raggi : “Niente tregua a chi vive nell’illegalità” : “Abbiamo sgomberato un’altra casa popolare abusivamente occupata a Ostia . Ancora una volta abitata da persone appartenenti al clan Spada”. A dare l’annuncio della nuova operazione della polizia nel X municipio è la Sindaca di Roma, Virginia Raggi , in un post su Facebook. “Dopo anni di immobilismo, dall’inizio del nostro mandato stiamo controllando le case popolari occupate senza titolo, per liberarle e ...

A Ostia Sgomberata un'altra casa popolare occupata dagli Spada. L'annuncio della sindaca Raggi : un'altra casa popolare occupata da membri del clan Spada è stata sgomberata questa mattina a Ostia, oltre 150 agenti del Corpo di polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Forni. Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet. "Questa mattina - scrive - abbiamo sgomberato un'altra casa popolare a Ostia, abusivamente occupata ancora da membri del clan Spada. Insieme alla Polizia Locale non daremo ...