Motociclista muore nello scontro con un camion a Savigliano

Padova - gita con gli amici si trasforma in tragedia : Motociclista 24enne cade e muore : L’incidente mortale a Saonara, nella provincia di Padova. Tre amici viaggiavano in sella a due moto che si sarebbero toccate in corsa. I motociclisti hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Uno dei tre giovani, un ragazzo di 24 anni, non ce l’ha fatta. Un altro amico è rimasto ferito lievemente.Continua a leggere

Moto si urtano in corsa - Motociclista a terra muore travolto da furgone : PADOVA - Gravissimo incidente questa sera a Saonara in provincia di Padova. Lo schianto è successo all'incirca alle 19.30 in via dei Vivai , di fronte al distributore Q8. Coinvolte due Moto entrambe ...

VS : cade dopo sorpasso - muore Motociclista 72enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Monesi - Motociclista 33enne cade sulla frana e muore : Tags: 33 anni cronaca frana Imperia Monesi morto motociclista scivola notizie liguria soccorso alpino vigili del fuoco Precedente

Incidente a Sant'Andrea - muore Motociclista 67enne : L'uomo era in sella a una Honda 1.500 e ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una rotonda. E' deceduto sul colpo

Roma - scontro frontale sulla via del Mare : muore un Motociclista 49enne : Incidente mortale stamattina presto in via del Mare, nei pressi dell'incrocio con via Castel Fusano a Ostia. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è il motociclista, un ...