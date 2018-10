Il nuovo album di Katy Perry può attendere | la popstar fa un passo indietro | “Non devo

Credo è il nuovo album di Vincenzo Incenzo - Renato Zero produce la sfida in prima linea dopo il successo da autore : Il nuovo album di VIncenzo Incenzo è Credo. L'apprezzato artista, noto per il lungo dietro le quinte in collaborazione con Renato Zero, ha deciso di mettersi in gioco per portare sul mercato qualcosa di completamente suo. La sua prima prova di studio è già stata presentata attraverso il singolo in radio Je suis, che conta sulla produzione di Renato Zero. Il cantautore romano è intervenuto sui social per promuovere il salto in prima linea di ...

Le date dell’instore tour di Irama per Giovani - il nuovo album in uscita ad ottobre : Le prime date dell'instore tour di Irama per Giovani sono state annunciate. La prima parte del calendario di instore è stato comunicato oggi sui social network e comprende numerosi appuntamenti firmacopie in tutta Italia. Giovani è il nuovo disco di inediti di Irama in uscita il 19 ottobre con Warner Music. Il 5 ottobre è stata resa disponibile una speciale versione autografata dall'artista su Amazon, esaurita nel giro di poche ...

Colpa delle favole tour 2019 di Ultimo con il nuovo album : date e biglietti in prevendita : Ultimo annuncia le date del tour 2019 che prende il nome dal titolo del nuovo album. Il nuovo disco di inediti del vincitore in carica del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte è Colpa delle favole e sarà presentato attraverso un tour di concerti che farà tappa nei palasport italiani la prossima primavera. Mail tour 2019 di Ultimo partirà il 5 maggio da Firenze per un concerto al Mandela Forum e continuerà all’Unipol Arena di Casalecchio ...

Vodka è il nuovo singolo di Biondo che anticipa il prossimo album : data di uscita e primi dettagli : Il nuovo singolo di Biondo si intitola Vodka e sarà disponibile dal 12 ottobre in radio e in digital download. Il brano è il primo estratto dal nuovo progetto discografico di inediti di Biondo, in uscita prossimamente, e segna un nuovo capitolo musicale del percorso artistico del trapper. Noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, Biondo ha rilasciato l'ep Deja Vu nel corso della fase serale del programma che lo ha visto in sfida ...

I twenty one pilots nei panni di Lady Gaga e Bradley Cooper nella locandina di 'A Star Is Born' per spingere il nuovo album 'Trench' : https://t.co/dDXhl0XWNx pic.twitter.com/kcrm4fBWLm — twenty one pilots, @twentyonepilots, 5 ottobre 2018 Il disco è uscito in tutto il mondo venerdì 5 ottobre , lo stesso giorno della colonna sonora ...

Un inedito di Lana Del Rey dal nuovo album - anteprima video di How To Disappear : Un nuovo inedito di Lana Del Rey, di cui è apparsa un'anteprima online, conferma che la cantautrice sta lavorando a pieno ritmo in studio di registrazione per incidere il nuovo album di inediti atteso nel 2019. How To Disappear è il titolo del brano che Lana Del Rey ha voluto mostrare al pubblico con uno snippet sulla sua pagina Instagram: la clip ritrae la popstar mentre intona questa delicata ballata di pianoforte. Anche per questo brano, ...

Anteprima di un inedito di Ariana Grande - già pronta la tracklist del nuovo album dopo Sweetener? (Audio) : Un'Anteprima di un inedito di Ariana Grande è apparsa online sul profilo Instagram della popstar, che non ha fatto mistero in questi ultimi giorni di essere tornata in studio di registrazione per incidere il suo quinto album di inediti, a strettissimo giro dopo la pubblicazione del quarto, Sweetener. Ritiratasi dalle scene per un po' in seguito all'ennesimo trauma dopo l'attentato ad un suo concerto a Manchester, quello della morte dell'ex ...

'Dieci' - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Un disco che parla d'amore in tante forme differenti e sfaccettature, dell'amore come attitudine da cui scaturisce la propria visione del mondo e il modo con cui ci si …

Valerio Scanu presenta Dieci - da Amici al nuovo album ripercorre 10 anni di carriera : Valerio Scanu presenta Dieci, il nuovo album di inediti in uscita oggi - venerdì 5 ottobre - per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera. Modera l'incontro Elvira Serra del Corriere della Sera che con Scanu condivide le origini: entrambi sono sardi. Oggi esce anche un altro album che celebra i 10 anni di carriera di un altro artista italiano: si tratta di Alessandra Amoroso che compie 10 anni in musica proprio insieme a Scanu. I due ...

Testo e video di Polaroid di Jonas Blue feat. Liam Payne e Lennon Stella - il nuovo singolo prima dell’album d’esordio : Polaroid di Jonas Blue feat. Liam Payne e Lennon Stella è disponibile da oggi, venerdì 5 ottobre, in rotazione radiofonica e in digital download in tutto il mondo. Su YouTube è inoltre già disponibile il videoclip ufficiale che propone - in perfetto stile con il titolo del brano - una carrellata di Polaroid, foto che ritraggono i tre protagonisti in diversi momenti. L'ex One Direction Liam Payne torna in scena con un nuovo pezzo. Non è un suo ...

Alessandra Amoroso annuncia sui social l'uscita del suo nuovo disco: commozione e ringraziamenti ai fan Alessandra Amoroso è probabilmente una delle cantanti più amate e seguite del momento. Da quando ha vinto Amici, infatti, un numero incredibile di fan continuano a seguirla e a supportarla nei suoi progetti. Per questo motivo, alle persone che hanno