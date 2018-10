Salvini-Le Pen alla ricerca di un candidato unitario dei sovranisti a Bruxelles

Ue - Salvini-Le Pen : marciare divisi per colpire uniti. Ma restano problemi : ... hanno idee molto simili sull'immigrazione e sulla difesa dei confini, sul rifiuto dell'integrazione europea 'imposta da Bruxelles', sulla difesa delle prerogative nazionali anche in tema di economia.

Salvini e Le Pen insieme a Roma : “Juncker e Moscovici i nemici dell’Europa”. E annunciano candidati comuni europei : Uniti contro “i nemici dell’Europa”, auspicando una “rivoluzione del buonsenso” che “la restituisca ai popoli”. Matteo Salvini e Marine Le Pen parlano per quasi un’ora e mezzo al convegno dell’Ugl “Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni” e si scagliano contro l’Unione europea che ha “disatteso le promesse”, favorendo ...

Salvini e Le Pen : 'Non cederemo agli speculatori' : Matteo Salvini e Marine Le Pen si sono incontrati a Roma, nella sede dell’UGL dove era in corso il convegno su "Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni". L’obiettivo dei due leader del fronte storicamente 'euroscettico' era quello di tracciare la cartina di tornasole per le Europee di Maggio 2019. 'Spread? Manovra da speculatori' "Se volessi pensare male direi che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra di ...

C'è un piano per portare un candidato sovranista alla presidenza Ue. E lo ha pensato Salvini : Matteo Salvini ha un piano per portare un candidato dei sovranisti alle elezioni europee di maggio. Secondo La Stampa, il leader della Lega avrebbe già parlato di questa opzione con il premier ungherese Viktor Orban e con i partiti nazionalisti di Svezia e Austria e a margine dell'incontro con Marine Le Pen, in visita a Roma, sebbene abbia smentito che esista un piano per liste comuni ...

Matteo Salvini e Marine Le Pen - il patto delle Botteghe Oscure : "Questo non è un incontro elettorale. È da tempo che stiamo lavorando ad un progetto per l'Europa dei prossimi trent'anni", dice Matteo Salvini, raggiante di fianco a Marine Le Pen nella sede dell'Ugl a Roma. Siamo in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte al palazzo che fu sede del Pci. Quello di oggi non sarà un incontro elettorale, ma di certo è un patto che punta a rifondare l'Ue o a sfondarla, passaggio che ...

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...