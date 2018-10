Mangi con le mani? Ecco 6 cose che possono dire molto sulla tua personalità

Confindustria - ora Boccia si riMangia l'endorsement alla Lega : E che, quindi, la Confindustria, che con la Lega ha un rapporto di 'confronti serrati nella logica delle ragioni dello sviluppo e dell'economia' in diverse regioni del Nord , si attende da parte del ...

Coppia cannibale a processo : "Mangiò cameriera"/ Convinse il marito ad uccidere per gelosia - oltre 30 vittime : Coppia cannibale a processo: i due coniugi accusati di aver ucciso e mangiato una cameriera 35enne, uccisa dal marito dopo una crisi di gelosia della moglie. oltre 30 vittime.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Colon irritabile - cosa Mangiare e cosa evitare : i consigli della nutrizionista : “Sì al pesce magro, alla carne bianca, alle uova, alla frutta come la mela cotta e alla crema di riso; da evitare, invece...

Il pesce che Mangiamo? Occhio - spesso non è quello che ci dicono essere : Occhio al pesce che mangiate perché, spesso, non è quello che vi dicono essere. Per esempio? Pangasio fatto passare per cernia, halibut per sogliola, brosme per baccalà, e squalo per pesce spada. Tra l"altro l"80% che finisce sulle tavole degli italiani è incredibilmente di provenienza estera, il 40% addirittura da fuori l"Europa, secondo i dati Istat elaborati da Coldiretti. Ogni anno nei nostri mari si pescano 180mila tonnellate di pesce, ma ...

Perché il pesce che Mangiamo spesso non è quello che ci dicono : L'80% del pesce che mangiamo proviene dall'estero, i dati Istat elaborati da Coldiretti pubblicati dalla Stampa parlano chiaro: nei mari italiani vengono pescate ogni anno 180 mila tonnellate di pesce,...

Alligatore di 4 metri Mangia il suo pony - nonna lo uccide con un solo colpo di fucile : La 73enne bisnonna Judy Cochran, si è detta convinta che l'animale sia proprio il responsabile della sparizione dell'amato pony avvenuta qualche anno fa. Ha attirato in una trappola il rettile che si aggirava da tempo nella zona del suo ranch in Texas e lo ha ucciso.Continua a leggere

Le zanzare Mangiano la plastica - aiutando a contaminare le catene alimentari : Principali vettori di trasmissione delle più pericolose malattie infettive, come la malaria, la Chikungunya, la Dengue e Zika le zanzare ora sembrerebbero essere anche veicoli di un’altra importante minaccia per la salute del nostro pianeta, la plastica. Questi insetti, infatti, quando crescono nell’acqua contaminata, sembrerebbero ingerire piccoli frammenti di plastica. A dimostrarlo su Biology Letters è uno studio ...

Dieci anni di Cotto e Mangiato : la nuova stagione con Tessa Gelisio : Tra le novità proposte da Tessa per questa stagione, maggior spazio alle ricette regionali, quelle che hanno fatto grande la cucina italiana nel mondo. In più ricette e curiosità sul sito internet e ...

Il Papa ha Mangiato con i poveri di Biagio Conte : Tutte la statuine sono state messe sulla imbarcazione per lanciare il messaggio 'siamo tutti sulla stessa barca per costruire insieme un mondo migliore'. Fuori dalla mensa ma sempre all'interno della ...

Cosenza - il video del medico che pulisce le seppie (e le Mangia) nel bagno dell’ospedale. Le risate con chi lo filma : licenziato : Puliva le seppie in un lavandino dell’ospedale di Praia a Mare non disdegnando di dare “qualche morso nel corso di tale attività”. La descrizione del video la fornisce la stessa Asp che ha licenziato il medico-ristoratore. “L’Azienda – è scritto in una nota – comunica che ha interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunte”. La vicenda è scoppiata nei giorni scorsi quando ...

Jennifer Lawrence contro le colleghe : “Se siete 10 kg sottopeso non dite che Mangiate pizza e pollo fritto” : Jennifer Lawrence critica le colleghe che su Instagram sfoggiano una linea perfetta e affermano di mangiare piatti calorici. Per rimanere in forma, si sa, è necessario seguire una dieta equilibrata, anche se Madre Natura è stata generosa. Ne sanno qualcosa tante star di Hollywood, che per apparire al meglio sul red carpet, sono costrette a seguire regimi alimentari drastici. Su Instagram però le cose sembrano molto diverse dalla realtà e così ...

Mangia cibo intossicato da salmonella mentre è in vacanza con i genitori : a 7 anni ha un ictus : Luay Mohammed, 7 anni, ha contratto la salmonella mentre si trovava in vacanza in Egitto con la famiglia. Tornato a casa, le sue condizioni sono peggiorate, fino alla sepsi e a un ictus. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime. "E' solo un bambino ma è un combattente e supererà anche questa".Continua a leggere

Verona - Mangiano biscotti fatti in casa al matrimonio : in 8 finiscono in ospedale : Otto persone sono finite in ospedale dopo aver partecipato alla festa per un matrimonio sul Lago di Garda. La diagnosi è di sospetta intossicazione: sotto accusa alcuni biscotti che un invitato avrebbe preparato a casa e portato alla cerimonia.Continua a leggere

Australia - Mangia le unghie e contrae un tumore : medici costretti all'amputazione : Il vizio di mangiarsi le unghie è comune a molte persone in tutto il mondo, non tutti sono a conoscenza però dei rischi a cui possono andare incontro con questo gesto apparentemente innocuo, ma che in alcuni casi può rivelarsi dannoso. Courtney Whithorn, una ragazza che adesso ha 20 anni, ha iniziato a mangiarsi le unghia circa quattro anni fa. Un'abitudine presa in un momento di forte stress che ha comportato dei seri problemi di salute per la ...