Francia | parte maxi rimpasto di governo

Volley - Mondiali 2018 : chi è la favorita dopo la prima fase? La griglia di partenza : USA in pole - Italia in scia. Russia e Francia a rischio eliminazione : Secondo giorno di riposo ai Mondiali 2018 di Volley maschile, grande vigilia prima dell’inizio della seconda fase che si disputerà nel weekend del 21-23 settembre. La rassegna iridata sta per entrare nel vivo, le migliori 16 Nazionali sono pronte per darsi battaglia alla caccia dei sei pass per la terza fase che si svolgerà la prossima settimana a Torino e che spalancherà le porte delle semifinali. Ora non si può più scherzare e ogni ...

Volley - Mondiali 2018 : la griglia di partenza e le favorite. Russia in pole position - Brasile e USA inseguono - l’Italia ci prova. Francia e Polonia al varco : Stanno per iniziare i Mondiali 2018 di Volley maschile, in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Ventiquattro Nazionali si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato, divise inizialmente in quattro gironi da sei squadre ciascuno. Conosciamo da vicino le favorite per la conquista del titolo e le pretendenti alle medaglie: questa la nostra griglia di partenza nella rincorsa verso il trofeo. Russia: I Campioni ...